Detenidos tres vecinos de Zaragoza con un kilo de hachís en su coche

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, de entre 24 y 38 años y vecinos de las localidades zaragozanas de Luceni y Tauste, como presuntos autores de un delito de tráfico de droga al ser sorprendidos en Haro (La Rioja) mientras viajaban en un coche, donde se encontró un kilo de hachís.

La detención se produjo en un punto de verificación de alcohol y drogas establecido en la autopista AP-68, a la altura del término municipal de Haro, ha detallado este lunes la Guardia Civil de La Rioja.

Los agentes interceptaron un turismo, cuyo conductor trató de eludir el control tras advertir la presencia policial.

Una vez identificados el conductor y sus dos acompañantes, los agentes constataron que uno de ellos tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado de Alzira (Valencia).

Los tres ocupantes mostraron un elevado grado de nerviosismo y del interior del vehículo emanaba un intenso olor a hachís.

El conductor fue sometido a la prueba de detección de sustancias estupefacientes, en la que dio positivo en cannabis y cocaína, por lo que la Guardia Civil registró el vehículo, en cuyo interior localizó varios envoltorios ocultos bajo el asiento del conductor, como un kilo de hachís, 110 gramos de cocaína de gran pureza, medicamentos sin prescripción y 730 euros en efectivo.

Los tres detenidos fueron interrogados por separado y ofrecieron versiones inverosímiles y contradictorias sobre la procedencia y propiedad de las sustancias intervenidas.

Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.