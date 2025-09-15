Sufre un accidente y abandona su coche en la carretera por no tener puntos en el carné de conducir

La Guardia Civil investiga a un conductor que, tras sufrir un accidente en el Pobo (Teruel), abandonó el lugar al carecer de permiso de conducir por pérdida de puntos.

Los hecho se remontan a finales del pasado mes de agosto, cuando guardias civiles del Subsector de Tráfico de la Comandancia de Teruel tuvieron conocimiento de un accidente en el kilómetro 7 de la carretera TE-V-8001 próxima a la localidad turolense del Pobo.

Según el aviso recibido a través del 112, había una persona herida leve, por lo que se desplazaron hasta el lugar las patrullas más cercanas, así como los servicios médicos. Una vez en el lugar del siniestro se pudo comprobar como el conductor del vehículo accidentado había abandonado el lugar por su propio pie, desconociendo el paradero del mismo.

Por parte de la patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de Teruel, operador COTA --central operativa de tráfico-- y Grupo GIAT --Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico--, se iniciaron las gestiones oportunas en el lugar de los hechos para la identificación del conductor, lográndose finalmente averiguar la identidad del mismo.

El 1 de septiembre, agentes del GIAT averiguaron el paradero del conductor accidentado, siendo localizado en la localidad valenciana de Requena. Los agentes procedieron a su detención debido a una requisitoria judicial en vigor que pesaba sobre el mismo.

Ese mismo día, los guardias civiles procedieron a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo con pérdida de vigencia, por pérdida total de los puntos asignados en su permiso de conducción.

Las diligencias de la detención fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Requena (Valencia) y las diligencias del delito contra la seguridad vial, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel.

El delito por conducir un vehículo a motor careciendo de permiso de conducir puede llevar aparejada una pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.