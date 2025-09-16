Conduce sin carnet, en un coche robado y quebrantando una orden de alejamiento antes de golpear un coche de Policía en Zaragoza
El hombre, de 26 años, fue detenido como presunto autor de cinco delitos, entre ellos amenazar de muerte a su pareja, la otra ocupante del vehículo
Sin carnet, en un coche robado, bajo los efectos de las drogas, habiendo quebrantado una orden de alejamiento y tras haber amenazado de muerte a una mujer en presencia de la Policía. En estas circunstancias fue detenido el pasado lunes de madrugada un hombre de 26 años en Zaragoza, en la calle San Juan Bosco, en un arresto que acabó también con un forcejeo con los agentes.
Todo se desencadenó cuando una patrulla de la Policía Local detectó a dos personas en un vehículo circulando por la avenida San Juan Bosco con un turismo sobre el que constaba un señalamiento por haber sido robado, y es que la sustracción del coche había sido denunciada por su propietario el día anterior en el puesto de la Guardia Civil de Calamocha.
Cuando los agentes procedieron a identificarles, la mujer que iba de copiloto se mostró muy nerviosa y manifestó antes de ser preguntada que el conductor del coche en el que iba teníaen vigor una orden de alejamiento hacia ella y la prohibición de comunicarse y aproximarse. Ante estas palabras, el varón reaccionó amenazándola de muerte, después de lo cual los policías comprobaron que, en efecto, la mujer constaba con una orden de protección dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza.
Daños en el coche policial
Los agentes también comprobaron entonces que el conductor carecía de carnet de conducir ya que nunca se lo había sacado y, además de todo, presentaba "signos evidentes" de haber tomado algún tipo de sustancia estupefaciente. Tras realizar las pruebas oportunas, dio positivo en cocaína y anfetaminas. Por estos hechos se le investiga al hombre por un delito contra la Seguridad Vial al no contar con el permiso y se le denucnia por cometer una infracción "muy grave" por conducir bajo los efectos de las drogas.
Pero, por si no fuera poco, la cosa no quedó ahí. Durante el traslado del detenido a dependencias policiales, este comenzó a dar golpes dentro del coche, casusando daños en el interior del vehículo ya que consiguió desencajar la puerta y fracturar parte del revestimiento.
Por todo ello, los agentes procedieron a la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial de estas dos personas como supuestos autores de varios delitos: ella por haber hurtado, presuntamente, el coche en el que viajaba; y él, además de por el robo del coche, por otros tres delitos más como son el quebrantamiento de una orden de protección, otro por un delito contra la seguridad vial por no tener carnet de conducir y otro por daños intencionados en el vehículo policial. El coche quedó inmovilizado en el depósito municipal de vehículos antes de pasar a disposición judicial.
