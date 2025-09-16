Declarado un nuevo incendio "de grandes dimensiones" en el PTR de Zaragoza, el quinto en cuatro meses

Una gran columna de humo, visible desde varios puntos de Zaragoza, ha alertado a los vecinos de la capital aragonesa. La causa responde a un nuevo incendio en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, ubicado en el barrio rural de La Cartuja Baja.

Según explican desde algunas fuentes, se trata de un incendio "de grandes dimensiones" y los Bomberos de Zaragoza ya trabajan en su extinción. En cualquier caso, el incendio está "delimitado" y, según consideran los agentes, "no se va a propagar". En principio, todo apunta a que podría estar ya extinguido a lo largo de la tarde.

El origen se ha producido en el exterior, al aire libre, en una superficie de 40 metros cuadrados. Hasta el lugar, a las 16.55, cuando ha entrado el aviso al 080, se han desplazado bomberos y vehículos del parque 1 y 3, entre ellos una bomba urbana ligera, una bomba nodriza, una bomba pesada, una autoescala, dos autobombas y una ambulancia.

Se trata del quinto incendio que se produce en estas instalaciones desde el pasado 15 de mayo, es decir, en tan solo cuatro meses. Aquel día, se propagó desde una nave de la empresa de reciclaje Raeel S. A. y los bomberos trabajaron durante toda la noche para lograr, ya el día 16, controlarlo. El interior de la nave, eso sí, colapsó en parte, por los materiales inflamables que hay en su interior, lo que generó constantes explosiones.

Menos de un mes después, el día 10 de junio, los agentes tuvieron que extinguir un aparatoso fuego originado en la empresa Industrias López Soriano. Y en el lapso de diez días que va desde el 16 hasta el 26 de agosto, se produjeron otros dos incendios. Además, en el entorno también se han contabilizado otros dos sucesos similares: el 16 de junio en el polígono Empresarium y el 9 de agosto en la empresa química Adiego Hermanos, también en La Cartuja Baja.