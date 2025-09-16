Encuentran con vida al hombre de 53 años desaparecido en Zaragoza

La Policía Nacional ha encontrado con vida al hombre de 53 años desaparecido el pasado sábado y que, junto a los Bomberos de Zaragoza, estaban buscando intensamente en el río Ebro y su cauce a su paso por Zaragoza. El hombre había sido visto por última vez en el paseo de la Ribera, por lo que los esfuerzos se habían centrando en la orilla del Ebro.

Fue el pasado sábado cuando un familiar acudió a un cuartel de la Guardia Civil en Utebo para presentar una denuncia alertando de sus desaparición. Después de las primeras indagaciones, la Guardia Civil pudo contastante que la última ubicación del desaparecido de la que se tenía conocimiento era en Zaragoza, en el paseo de la Ribera, motivo por el cual se traspasó el caso a la Policía Nacional.