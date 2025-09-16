Encuentran con vida al hombre de 53 años desaparecido en Zaragoza
La Policía Nacional y los Bomberos habían intensificado su búsqueda en las orilles del Ebro y su cauce
La Policía Nacional ha encontrado con vida al hombre de 53 años desaparecido el pasado sábado y que, junto a los Bomberos de Zaragoza, estaban buscando intensamente en el río Ebro y su cauce a su paso por Zaragoza. El hombre había sido visto por última vez en el paseo de la Ribera, por lo que los esfuerzos se habían centrando en la orilla del Ebro.
Fue el pasado sábado cuando un familiar acudió a un cuartel de la Guardia Civil en Utebo para presentar una denuncia alertando de sus desaparición. Después de las primeras indagaciones, la Guardia Civil pudo contastante que la última ubicación del desaparecido de la que se tenía conocimiento era en Zaragoza, en el paseo de la Ribera, motivo por el cual se traspasó el caso a la Policía Nacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
- Gabi: «Es un problema del VAR, siempre con la misma persona»
- Radovanovic es baja, Tachi entra en la lista y Adrián sigue bajo palos en un once con tres cambios
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar