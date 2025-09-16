La Guardia Civil investiga a un hombre que tenía un perro encerrado dentro de un aljibe en un convento en ruinas de Calanda

El pasado 7 de septiembre efectivos del GREIM (Grupo de Rescate e intervención en Montaña) de Mora de Rubielos, junto a agentes del Seprona de Alcañiz y efectivos de seguridad ciudadana de Alcorisa, rescataron a un perro que se encontraba en el interior de un aljibe en el convento en ruinas del desierto de Calanda.

Fue el 6 de septiembre cuando una llamada de una senderista que se encontraba visitando dicho convento, fue alertada por unos aullidos, se dirigió al lugar de donde procedían y comprobó que se trataba de un perro que estaba en el interior de un aljibe. Tras dar aviso a la Guardia Civil los agentes del puesto de Alcorisa se desplazaron al lugar para entrevistarse con ella. Al ver al animal, los agentes le dieron de comer, comprobaron que el aljibe no tuviera agua y solicitaron el apoyo de efectivos del GREIM de Mora de Rubielos.

El aljibe se encontraba abandonado y un senderista dio la voz dee alarma. / Guardia Civil de Teruel

Una vez los especialistas llegaron a la zona, comprobaron que solamente había una manera de acceder hasta el animal, por lo que instalaron dos cuerdas semiestáticas, entrando mediante técnica de rapel. Ya en el interior, los agentes proporcionaron agua y comida al animal y le colocaron un bozal y un arnés para su extracción. Para evitar que en el ascenso el animal sufriera posibles golpes con las paredes, uno de los agentes se quedó en el interior de habitáculo guiando la cuerda, mientras el otro se encontraba fuera.

Tras ser rescatado, agentes del Seprona de Alcañiz procedieron a la lectura del microchip, arrojando un código de identificación, lo que ayudó a la identificación del dueño del can, siendo investigado como posible autor de un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 Alcañiz.