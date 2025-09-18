Desmantelada una plantación 'indoor' de marihuana en Nonaspe

La Guardia Civil ha desmantelado esta semana una plantación indoor de marihuana en dos viviendas de Nonaspe (Zaragoza), donde un hombre de 50 años y su pareja de la misma edad cultivaban 140 plantas de marihuana. En el transcurso de este operativo, que se desplegó a lo largo de la madrugada de este martes, los agentes también intervinieron 500 gramos de cogollos de marihuana ya secos, otros 3 kilos ya picados y alrededor de 17.400 euros en efectivo. Por estos hechos fue detenido el varón mientras que su pareja consta como "investigada", en ambos casos, por la presunta comisión de un delito contra la salud pública y de un delito defraudación del fluido eléctrico.

Y es que los investigadores, adscritos al Equipo Roca de Caspe, comprobaron este mismo martes cómo se había realizado un butrón en la fachada, detrás del contador de la luz, para proveerse de suministro eléctrico. De esta forma pusieron fin a nueve meses de investigación después de que, a principios de enero, iniciaran las pesquisas al recibir informaciones que apuntaban al cultivo y a la venta de marihuana desde una vivienda de Nonaspe.

La Guardia Civil intervino 140 plantas de marihuana, más de 17.000 euros en efectivo y una carabina de aire comprimido, este martes de madrugada en Escatrón. / GUARDIA CIVIL

Con toda la información recabada, y en colaboración con otras unidades del Instituto Armado como la USECIC o el Servicio Cinológico, los agentes registraron estas dos viviendas. Y más allá de la droga incautada los agentes también intervinieron dos básculas de precisión y diversos útiles para la elaboración y la distribución de la marihuana, una carabina de aire comprimido y 17.445 euros que encontraron en una caja de cartón que permanecía escondida en un armario.

Asistido de la abogada Marina Ons, el detenido ha quedado en libertad este jueves por la mañana tras pasar a disposición judicial ante la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Caspe.