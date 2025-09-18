Golpe al contrabando de tabaco en Huesca: 70.000 cajetillas ocultas en una furgoneta

La Guardia Civil de Huesca ha interceptado un alijo de 70.000 cajetillas de tabaco valorado en más de 400.000 euros, en un control llevado a cabo en la localidad altoaragonesa de Arén, que ha supuesto la detención de un hombre de 34 años, vecino de Castellón, como presunto autor de un delito contra la ley de contrabando de tabaco.

Los hechos ocurrieron este pasado lunes 15 de septiembre cuando efectivos del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca dieron el alto a una furgoneta para la comprobación de la carga que transportaba durante un punto de verificación fiscal llevado a cabo en la carretera N-230, a la altura del término municipal de Arén.

Tras inspeccionar el interior del vehículo, los agentes hallaron 140 cajas de color blanco sin ningún tipo de inscripción que ocultaban 70.000 cajetillas de tabaco de una marca conocida sin timbrar y serigrafiadas en idioma extranjero. Una mercancía, valorada en el mercado español en unos 430.500 euros, cuya procedencia no ha podido justificar documentalmente el conductor de la furgoneta, por lo que ha sido detenido como supuesto autor de un delito contra la ley de contrabando.

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas junto con el detenido, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbastro, que ha quedado en libertad con cargos.