Golpe al contrabando de tabaco en Huesca: 70.000 cajetillas ocultas en una furgoneta
Toda la mercancía interceptada por la Guardia Civil está valorada en más de 400.000 euros
Europa Press
La Guardia Civil de Huesca ha interceptado un alijo de 70.000 cajetillas de tabaco valorado en más de 400.000 euros, en un control llevado a cabo en la localidad altoaragonesa de Arén, que ha supuesto la detención de un hombre de 34 años, vecino de Castellón, como presunto autor de un delito contra la ley de contrabando de tabaco.
Los hechos ocurrieron este pasado lunes 15 de septiembre cuando efectivos del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca dieron el alto a una furgoneta para la comprobación de la carga que transportaba durante un punto de verificación fiscal llevado a cabo en la carretera N-230, a la altura del término municipal de Arén.
Tras inspeccionar el interior del vehículo, los agentes hallaron 140 cajas de color blanco sin ningún tipo de inscripción que ocultaban 70.000 cajetillas de tabaco de una marca conocida sin timbrar y serigrafiadas en idioma extranjero. Una mercancía, valorada en el mercado español en unos 430.500 euros, cuya procedencia no ha podido justificar documentalmente el conductor de la furgoneta, por lo que ha sido detenido como supuesto autor de un delito contra la ley de contrabando.
El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas junto con el detenido, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbastro, que ha quedado en libertad con cargos.
- La viral anécdota de un médico que calla bocas sobre los auxiliares de enfermería: 'La limpiaculos
- Muere un joven tras recibir una brutal paliza en el barrio Delicias de Zaragoza
- Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: 'Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo
- Los vecinos de Delicias tras el último homicidio en un bar: 'La situación se desmadró del todo
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- El Real Zaragoza aborda ya la compra de Saidu
- Romaric: 'Paul es un acierto, puede ser diferencial en Segunda
- Nuevas afecciones al tráfico por las obras en la A-68: estos son todos los desvíos