La Diabla niega haber 'tejido' una red de prostitución en un puticlub de Caspe

Y al cuarto día habló La Diabla. Leudis Isaac C. C., una mujer venezolana a quien también se le conoce como Donatella, ha negado este jueves cualquier participación en el imperio de la prostitución y del proxenetismo que presuntamente extendió hasta un club de alterne (Los Almendros) de Caspe. A preguntas de su abogado, ya que ha declinado responder a las preguntas del resto de las partes, La Diabla ha asegurado que llegó a España para prostituirse y que posteriormente trabajó en el mundo de la estética hasta que hace unos años se trasladó hasta Alemania para vivir junto a su pareja, Pierre Andre C., otro de los 13 detenidos en esta operación desarrollada entre 2020 y 2021 que también se ha declarado inocente.

En Hamburgo, precisamente, la BKA detuvo a Leudis Isaac C. C. una vez que su nombre apareció en la lista de los delincuentes más buscados de Europa. Junto a ella y a Pierre Andre C., ambos en situación de prisión provisional al afrontar una condena de 57 años de prisión, también han declarado sus compañeros de banquillo, quienes han negado los hechos imputados al responder en su mayoría a las preguntas de sus abogados. Solo dos de ellos, Valeria Silvina V. F. y Lubomir M., han decidido someterse a los interrogatorios de todas las partes.

Siete horas de juicio

En la sesión maratoniana celebrada este jueves, que se ha prolongado desde las 10.00 hasta las 18.00 horas con un receso para comer de una hora entre las 15.00 y las 16.00, también ha declarado por videoconferencia una familiar de una testigo protegido que fue interrogada este lunes. Pero en el momento de su declaración se levantó su condición de testigo protegido, según dictaminó el tribunal provincial adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz, quien también ha acordado la celebración del juicio a puerta cerrada. Por eso no existe material gráfico del plenario ni tampoco se ha podido tomar notas de las declaraciones de los encausados ni de los testigos que han desfilado a lo largo de estos días por la Audiencia Provincial de Zaragoza.

En el turno de las conclusiones el ministerio fiscal ha mantenido sus peticiones de condena con pequeñas variaciones de los 644 años de cárcel que solicitaba inicialmente para los 13 acusados, uno de ellos declarado en situación de rebeldía después de que no se haya presentado al juicio. Y está previsto que mañana quede visto para sentencia una vez que el fiscal Raúl Miranda y los abogados defensores, entre ellos los letrados Alfonso Delgado, Alicia Jordán, Antonio Fraguas, Elena Gabarre, Javier Catalán, Jean Pierre Perret, Joaquín Tortajada, Juan Carlos Macarrón, María Riera y Teresa Arpal, presenten sus informes a la Sala.

Es el momento en el que la acusación que ejerce la Fiscalía defenderá ante los magistrados que existen pruebas contundentes contra esta red de prostitución que también se extendía a clubes de Barcelona u Oviedo. Así consta, precisamente, en su escrito de acusación al retratar un modus operandi -la red ofrecía falsos puestos de trabajo a mujeres extranjeras para que vinieran a España- y las labores asignadas a cada uno de sus integrantes. Sobre La Diabla, por ejemplo, se reseña que obligaba a las víctimas a someterse a operaciones de aumento de pecho o liposucciones. Y que les repetía: "Los españoles no las quieren gordas".

Estaba previsto que este juicio se hubiera celebrado entre el 19 y el 23 de mayo, pero el tribunal acordó el aplazamiento del plenario después de que uno de los abogados presentara un parte de baja médica que le impedía asistir al plenario. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Caspe.