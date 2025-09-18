A prisión por matar de una paliza a un joven a las puertas de un bar de Zaragoza

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza ha decretado este jueves por la tarde el ingreso en prisión del joven senegalés de 25 años que, la madrugada de este martes, propinó una brutal paliza a un ecuatoguineano de 32 años a las puertas del bar 'La Belle Vie', un establecimiento ubicado en la calle Antonio Mompeón Motos, en el barrio Delicias. En el Juzgado de Guardia los investigadores adscritos al Grupo de Homicidios han entregado el atestado con las pesquisas practicadas desde que se dio aviso de este grave altercado en torno a las 03.00 horas del 16 de septiembre. Pero los agentes solo encontraron allí a quien apenas unas horas después se convirtió en la víctima mortal de esta fatal trifulca. Y es que, según ha podido saber ahora EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la Policía detuvo al presunto homicida en su casa tras darse a la fuga.

A lo largo de la jornada de este martes, precisamente, ha sido trasladado el detenido desde los calabozos de la comisaría Actur-Rey Fernando hasta los calabozos del Juzgado de Guardia para prestar declaración ante el juez. En esta comparecencia también se ha entregado el parte médico que se expidió sobre este veinteañero en el hospital Clínico Lozano Blesa, adonde fue trasladado una vez fue detenido para asistirle de la brecha que presentaba en la cabeza como consecuencia del impacto de una botella de cristal.

En el hospital Universitario Miguel Servet permaneció hospitalizada la víctima, también en calidad de detenido por las lesiones que infligió a su adversario, hasta que por la tarde se certificó su defunción con la previsión de que su funeral celebre este viernes. Al parecer sufrió numerosos golpes tras una discusión que se inició en el interior del bar 'La Belle Vie', según explicaron los testigos a los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Sus referencias, de hecho, fueron claves para que la Policía rápidamente identificara a este individuo y le localizara en su domicilio. Y es que decidió darse a la fuga cuando se dio cuenta de que estos mismos testigos habían dado la voz de alarma a la sala de emergencias del 091. Allí quedó inconsciente la víctima hasta que esa misma tarde perdió la vida. Por eso se le imputa un delito de homicidio a su agresor.