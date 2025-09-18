Un ladrón suelta sus perros a la Policía para que no le detengan en Zaragoza

El 8 de septiembre, F. O. (Senegal, 1993) cometió un robo con violencia en Zaragoza. Y le salió bien la jugada porque huyó antes de que llegara la Policía. Pero cuando ya pensaba que nadie andaría detrás de él se dio una sorpresa ayer por la tarde cuando dos agentes llamaron al timbre de su casa, una vivienda ubicada en el barrio Oliver que comparte con otros residentes. El motivo de la visita policial no era otro que ese atraco que había cometido tan solo nueve días antes en la capital aragonesa y sabedor de ello intentó evitar su detención azuzando a sus dos American Staffordshier Terrier, dos perros catalogados como raza potencialmente peligrosa que se abalanzaron sobre los agentes.

Al final lograron engrilletar a este senegalés de 32 años, a quien también imputaron un delito de atentado contra agente de la autoridad, ya que en el forcejeo infligió varias lesiones en el brazo a uno de ellos. Los hechos tuvieron lugar el mediodía de este miércoles, a las 14.00 horas, cuando una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana se trasladó a esta vivienda de la calle Constantino Gómez Segura con la orden de búsqueda y detención que había dictado el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza.

Por eso los agentes preguntaron por F. O. cuando un compañero de piso les abrió la puerta del domicilio y les dirigió por el pasillo hasta la habitación de este individuo. En ese momento salió de su dormitorio, "en un alto estado de agresividad" según consta en el atestado, y azuzó a sus dos perros para que atacaran a los agentes. Incluso él mismo se abalanzó también sobre los efectivos policiales.

Asistido de la abogada Carmen Sánchez Herrero, el detenido ha quedado en libertad este jueves por la mañana tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, en funciones de guardia. Su situación administrativa en territorio nacional es irregular y en total suma 22 antecedentes, los tres últimos por reclamaciones judiciales.