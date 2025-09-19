170 metros 'mortales' en Zaragoza: dos asesinatos en dos bares en 151 días

A dos minutos de casa es prácticamente seguro que cualquier zaragozano encuentre un bar en el que pueda beber una cerveza o tomar algo de comer. Y no es de extrañar dada la idiosincrasia de este país y el elevado volumen de negocios hosteleros en proporción a su población. Pero ya es rocambolesco que cualquier vecino del entorno del Parque Delicias, el pulmón verde del mismo barrio zaragozano que le da nombre, encuentre en tan solo dos minutos los dos bares en cuyas puertas se han cometidos los dos últimos homicidios en la ciudad. Es el tiempo que uno tarda en desplazarse desde el bar 'El Imperio' hasta el bar 'La Belle Vie', dos establecimientos que tan solo distan 170 metros entre sí según las mediciones de Google Maps.

En coche el tiempo todavía es menor -un minuto-, aunque la distancia ni siquiera hace barajar la posibilidad de que el turismo sea una opción. Porque entre los números 8-14 de la calle Mompeón Motos y el número 38 de la calle San Rafael, las respectivas sedes del bar 'La Belle Vie' y del bar 'El Imperio', tan solo existe una distancia de 170 metros. En este recorrido basta cruzar la calle del Barón de Warsage y girar por la calle Santa Teresita para arribar a ambos destinos, donde el Grupo de Homicidios ha trasladado sus oficinas hasta en dos ocasiones entre el 19 de abril y el 16 de septiembre del presente año.

En la primera ocasión lo hizo para detener al Loco, un dominicano nacido en 1983 que acuchilló en el tórax a un rumano de 57 años con el que había estado echando pulsos en el bar 'El Imperio'. Y menos de cinco meses después, la madrugada de este martes, una llamada a la sala del 091 volvió a activar al Grupo de Homicidios tras una pelea a las puertas del bar 'La Belle Vie'. En esta ocasión no se emplearon armas blancas, pero el resultado fue el mismo: una muerte violenta a escasos 170 metros del lugar en el que 151 días antes ya se había intervenido por otro homicidio.

Y las cifras de metros y de minutos todavía son más impactantes si se recuerdan tres homicidios que se cometieron en este mismo entorno del barrio Delicias, en la calle Don Pedro de Luna, en la avenida Madrid y en la calle Lastanosa en junio de 2022, en febrero de 2023 y en marzo de 2024, respectivamente. Junto a las muertes de la calle Antonio Mompeón Motos y de la calle San Rafael conforman un pentágono de 2,5 kilómetros de perímetro cuyo recorrido se completa en 35 minutos, según las mediciones de Google Maps. Es el pentágono de la muerte. Es el pentágono del crímen.