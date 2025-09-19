Cae una banda internacional con más de 4.000 plantas de marihuana en Zaragoza y Huesca

La Agencia Tributaria, a través del Área Regional de Vigilancia Aduanera en Aragón (ARVA), y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Zaragoza han desmantelado una organización criminal dedicada al cultivo interior de cannabis cuya base operativa se extendía entre las provincias de Zaragoza y Huesca. La investigación, conocida como operación Kodra-Cerros, arrancó en marzo de 2023 y culminó con varios registros y detenciones.

Los agentes, tras meses de pesquisas, localizaron dos chalets alquilados —uno en la urbanización Las Lomas de Gállego (Zuera) y otro en la localidad de Banastás (Huesca)— que habían sido transformados por completo para la producción de marihuana en interior. Según la investigación, las instalaciones estaban divididas en más de diez estancias construidas con placas de yeso tipo “pladur” o sándwich para segregar las distintas fases de cultivo y contaban con ventilación forzada, filtros de carbono, sistemas de iluminación halógena, transformadores, conductos y depósitos de agua.

Más de 4.000 plantas

La operación se materializó en la madrugada del 18 de junio con tres registros domiciliarios: los dos chalets mencionados y una vivienda en la ciudad de Zaragoza donde residían los presuntos cabecillas. En Banastás se intervinieron 1.212 plantas en estado inicial, además de abundante material de cultivo y una zona superior utilizada como secadero. En Las Lomas se hallaron 3.070 plantas distribuidas en las tres plantas del inmueble. El balance agregado de los tres registros asciende a 4.282 plantas de cannabis en distintos estados de crecimiento, junto a numerosos insumos y documentación relevante para la causa.

En el domicilio de Zaragoza, los agentes intervinieron efectivo y divisa extranjera: más de 12.500 euros y aproximadamente 19.000 dinares serbios encontrados ocultos en prendas y huchas. El informe oficial cuantifica, en total, 13.300 euros y 18.920 dinares serbios recuperados durante los registros. Además se localizaron teléfonos móviles y múltiples documentos de identidad falsificados vinculados al líder de la organización.

La investigación también detectó manipulaciones en las instalaciones eléctricas de ambos chalets para abastecer las plantaciones, sustrayendo energía de forma ilícita del alumbrado público. La cuantificación provisional de la defraudación de fluido eléctrico se eleva a 160.000 euros.

Seis detenidos

Seis personas fueron detenidas —cinco varones y una mujer, de nacionalidad serbia y eslovaca y con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años—, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. A dos de los arrestados les constaban órdenes internacionales de extradición. Al supuesto líder se le imputa además un delito de falsedad documental por la tenencia de identidades falsas. Tras pasar a disposición judicial, los detenidos ingresaron en el Centro Penitenciario de Zuera.

En la operación, que sigue abierta, han intervenido especialistas de ARVA y EDOA, policía judicial de Casetas, los Equipos Roca de Casetas y Huesca y las USECICs de Zaragoza y Huesca. Las autoridades han confirmado una detención adicional y han iniciado una investigación patrimonial sobre los principales responsables para determinar el origen y destino de los bienes relacionados con la trama.