Cariñena pide ayuda para encontrar a Antonio, un vecino desaparecido en plenas fiestas

La Guardia Civil y trabaja en estos momentos para dar con el paradero de Antonio Miguel B. M., un vecino de Cariñena (Zaragoza) de 50 años de edad que permanece en paradero desconocido desde el pasado sábado. Ese día se subió a un autobús con destino a la capital aragonesa, pues el servicio ferroviario está interrumpido por obras en este tramo y se ha habilitado este servicio por carretera como medio de transporte alternativo. Desde entonces nada se sabe de Antonio Miguel B. M. cuando este viernes se cumplen seis días de su desaparición en plenas Fiestas en Honor al Santo Cristo de Santiago.

Desde la Guardia Civil han confirmado a este diario que la familia de Antonio Miguel B. M. interpuso la denuncia por su desaparición el mismo sábado en el puesto con el que cuenta el Instituto Armado en este municipio zaragozano. La investigacióna cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) permanece abierta y en la búsqueda de este varón los investigadores cuentan con la dificultad añadida de que su teléfono móvil se encuentra apagado. Por eso no se puede rastrear su localización a través del GPS de su terminal mientras sus esfuerzos se centran en averiguar sus últimos movimientos.

Antonio Miguel B. M. es un hombre de 50 años y de complexión delgada que mide 1,83 metros, su pelo es castaño, sus ojos son marrones y en el momento de la desaparición vestía pantalón vaquero y una camiseta de color azul claro. En el caso de que cualquier persona tenga alguna referencia sobre su paradero se insta a ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. También se ha facilitado el número de teléfono (868286726) de la asociación SOS Desaparecidos.