Detenidas ocho personas e investigado un empleador y una ETT por explotación de extranjeros en el Bajo Cinca

La Guardia Civil de Fraga (Huesca) ha detenido a ocho personas e investigado a un empleador y una empresa de trabajo temporal (ETT) que operaban en la Comarca oscense del Bajo Cinca, como presuntos autores de cuatro delitos contra los derechos de los trabajadores, cuatro contra los derechos de ciudadanos extranjeros, cinco de usurpación de estado civil y otro de coacciones y amenazas.

A mediados del pasado mes de mayo, con motivo de la campaña de recogida de fruta de hueso en diversas localidades de la Comarca del Bajo Cinca, la Compañía de la Guardia Civil de Fraga ha venido estableciendo un dispositivo continuado, encaminado a la vigilancia y control de todas las labores agrarias anejas a dicha actividad, ha informado la Benemérita.

En concreto, el pasado mes de julio, tras investigaciones llevadas a cabo por los agentes, pudieron averiguar que una empresa frutícola de esta comarca oscense, al precisar de abundante mano de obra para su temporada de recolecta, acudió a los servicios de una ETT, para la búsqueda de personal dispuesto a realizar dichas tareas de campo.

Un buen número de estos trabajadores estaba en situación irregular y recibían instrucciones para ocultarse o huir de su puesto de trabajo en el caso de recibir una inspección por parte de la autoridad laboral.

Del mismo modo, averiguaron que esta empresa, a través de una persona que aportaba trabajadores a la misma y a la ETT, estaba proporcionando mano de obra que carecía de documentación para poder trabajar mediante suplantación de identidad de otras personas y teniendo todas las partes implicadas conocimiento de ello.

Esta persona gestionaba a las víctimas todos los trámites con la ETT, siendo su nexo de unión, al tiempo que estaba deduciendo del sueldo un importe a cada uno de los trabajadores, prevaliéndose de su situación precaria.

Explotación laboral

Los trabajadores, eran captados con la promesa de conseguirles documentación legal en España, reteniéndoles su documentación personal para dificultar su libre movimiento. De igual forma, eran explotados laboralmente, careciendo de contrato y contraprestaciones económicas por su trabajo, excediendo los límites legales en sus jornadas laborables, sin ningún tipo de descanso.

Además, las víctimas eran alojadas en viviendas carentes de mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad, comprobando los agentes junto con los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca, las pésimas condiciones bajo las que vivían. Los detenidos, con edades comprendidas entre los 25 y 50 años, son vecinos de la Comarca del Bajo Cinca y de Lérida, han pasado a disposición judicial y han quedado en libertad con cargos.

Actuaciones en la campaña frutícola 2025

Durante la campaña frutícola 2025 en la Comarca del Bajo Cinca, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha venido contando con diferentes unidades de la Compañía de Fraga, UOPJ, SEPRONA, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Unidad Aérea de la Zona de Aragón, Grupo de Caballería y Grupo de Reserva y Seguridad (ARS), se han llevado a cabo una treintena de inspecciones en colaboración con personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, así como tres operaciones policiales judicializadas, con un total de cinco personas detenidas y tres investigadas por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Asimismo, se ha detenido a 14 personas por delitos de usurpación de estado civil y cuatro por delitos contra la libertad, así como a otras 22 por requisitorias de diversos órganos judiciales del territorio español. En el apartado de infracciones administrativas, se han levantado 24 actas por infracción a la Ley de Extranjería y 98 a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por registros u omisión de comunicaciones previstos para las actividades con transcendencia para la seguridad ciudadana.