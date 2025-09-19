Hallan el cadáver de un hombre en el interior de una caravana en una antigua área de servicio de Pina de Ebro
La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar de los hechos el pasado miércoles
La Guardia Civil encontró este pasado miércoles a una persona fallecida en el interior de una caravana en el kilómetro 382 de la N-2, junto al estacionamiento del antiguo restaurante El Ciervo. Tras trasladarse hasta el lugar de los hechos, la benemérita verificó la existencia de un varón fallecido en el interior del vehículo.
Según fuentes policiales, no se apreciaba ningún tipo de signos de violencia. El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para realizar la correspondiente autopsia.
