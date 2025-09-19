La Audiencia de Zaragoza deja en libertad a La Diabla

Sorpresa sobre la bocina. El tribunal que juzga a La Diabla, una mujer venezolana de 38 años a quien se acusa de llevar hasta un club de alterne de Caspe (Zaragoza) una red de prostitución y de proxenetismo, ha ordenado este viernes su puesta en libertad tras permanecer casi cuatro años en situación de prisión provisional. Junto a Leudis Isaac C. C., que fue detenida por la BKA a finales de 2021, también ha sido excarcelada su pareja, Pierre Andre C., tras las peticiones que han formulado sendos abogados defensores a la espera de que la Sala redacte la sentencia por los hechos juzgados a lo largo de esta semana. Para ambos solicita la Fiscalía penas que en su conjunto suman 57 años de cárcel.

Es la resolución que ha dictado el tribunal provincial adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz, en el transcurso de la quinta y última sesión del juicio que esta semana se ha celebrado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Zaragoza. En esta última jornada el ministerio fiscal y los abogados defensores de los doce acusados -un decimotercero se ha ausentado de su cita con la Justicia- han presentado sus informes a la Sala en otra maratoniana sesión que ha comenzado a las 10.00 horas y que se ha extendido hasta bien entrada la tarde tras un breve receso de una hora entre las 16.00 y las 17.15 horas, aproximadamente.

Ha sido en este momento procesal cuando los abogados de los dos únicos encausados que permanecen en régimen de prisión provisional han solicitado su puesta en libertad hasta que el tribunal dicte sentencia, un fallo que Leudis Isaac C. C. y Pierre Andre C. ya conocerán cuando se encuentren más allá de las rejas de la cárcel de Zuera. Hasta allí fueron trasladados de vuelta este viernes por la tarde para que pudieran recoger los enseres y los efectos personales que guardaban en sus celdas. Y una vez que ambos estamparon su firma en los documentos correspondientes se hizo efectiva su salida de la cárcel.

La decisión del tribunal llega una vez se han practicado todos los interrogatorios, incluidos los de esta docena de acusados que se acogieron a su derecho a declarar en último lugar, asistidos de los abogados Alfonso Delgado, Alicia Jordán, Antonio Fraguas, Elena Gabarre, Javier Catalñan, Jean Pierre Perret, Joaquín Tortajada, Juan Carlos Macarrón, María Riera y Teresa Arpal. Lo hicieron este jueves, todos ellos negaron los hechos imputados -afrontan 644 años de prisión- y, en el caso de La Diabla, defendió que llegó a España para prostituirse y que posteriormente trabajó en el mundo de la estética hasta que se trasladó hasta Alemania. Solo respondió a las preguntas de su abogado, como también hicieron sus compañeros de banquillo a excepción de Valeria Silvina V. F. y Lubomir M., que sí respondieron a todas las partes, incluido el fiscal Raúl Miranda.