Multa de 3.600 euros por tocar los pechos de una menor en un bus hacia Ejea

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a una pena de multa al pasajero de un autobús (Asif M.) que manoseó los pechos de una menor de edad en el transcurso del trayecto que cubre la línea entre la capital aragonesa y Ejea de los Caballeros. Son unos hechos por los que este pakistaní de 44 años deberá abonar una multa de 3.600 euros a razón de seis euros al día durante 20 meses después de que el tribunal haya dado credibilidad al relato de la víctima, una joven que aquel 29 de junio de 2023 viajaba en compañía de su madre cuando tuvo lugar este episodio a la altura de la parada de Gallur.

La sentencia también recoge el pago de una indemnización de 1.000 euros además de la prórroga de la orden de alejamiento de 150 metros durante dos años y de la prohibición de comunicación por el mismo periodo de tiempo. Inicialmente, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo del abogado José Antonio Leciñena solicitaban una pena de cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual al que se opuso el defensor de Asif M., el letrado Antonio Belio, al solicitar su absolución.

Pero la condena dictada por el tribunal provincial, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, ha resultado ser considerablemente inferior al considerar la Sala que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual de menor entidad. Y lo hace al valorar el testimonio que prestó la joven en el juicio celebrado el pasado 19 de junio. "Estaba escuchando música y empecé a sentir molestias en el pecho, en cuanto me presionaron toqué una mano y me asusté, la había metido entre el asiento y la ventanilla. El hombre empezó a hacerse el loco y se quedó ahí sentado hasta que llegamos a la parada", relató la denunciante.

En el juicio, de hecho, Asif M. se acogió a su derecho a no declarar al mismo tiempo que también compareció el conductor del autobús. En su caso recordó que la progenitora estaba "llorando" y "temblando" cuando le comunicó lo que había sucedido. Entonces aminoró la velocidad para que los agentes de la Guardia Civil tuvieran tiempo suficiente para llegar hasta la parada de Tauste y detener a Asif M., quien se había sentado detrás de esta joven.