Atracan a una anciana en su portal y le roban una cadena de oro en Zaragoza

La Policía detiene a dos menores que tiraron al suelo a la septuagenaria y huyeron tras romperle un diente

Imagen de recurso de varias cadenas de oro. / EFE

A. T. B.

Zaragoza

Una cadena de oro ha vuelto ser el botín con el que hace unos días se hicieron dos ladrones tras atracar a una anciana en un portal en Zaragoza. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, estos delincuentes asaltaron por la espalda a la septuagenaria cuando ya había accedido al inmueble en el que reside en el barrio zaragozano del Actur, donde dos menores de edad y de origen magrebí le arrebataron la cadena de oro que llevaba colgada en el cuello por el método del tirón. Entonces se dieron a la fuga, aunque la Policía dio con su paradero en el recinto de la Expo, de ahí que ambos fueran detenidos por un delito de robo con violencia e intimidación. Y es que la víctima sufrió lesiones en el rostro e incluso se le rompió un diente al caer al suelo.

Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día, a las 12.00 horas del 8 de septiembre. En torno a esa hora la sala de emergencias del 092 -vinculada a la Policía Local- recibió una llamada en la que se informaba de este robo cometido en un portal de la calle Miguel Unamuno. Pero a la llegada de los agentes ya no había rastro de los dos ladrones, ya que se habían dado a la fuga hacia la avenida Ranillas. Allí yacía en el suelo esta anciana a la que auxiliaron varios viandantes que paseaban por allí hasta la llegada de la Policía y de los servicios sanitarios.

Ese mismo día la víctima denunció los hechos en la comisaría de Actur-Rey Fernando, donde aportó el parte de lesiones tras ser atendida en el hospital Royo Villanova, el centro hospitalario más cercano al lugar en el que tuvieron lugar los hechos. Y requirió asistencia sanitaria porque estos jóvenes no dudaron en emplear la violencia contra ella al empujarla contra el suela. Tanto es así que sufrió lesiones en el rostro y se rompió un diente en la caída.

Se da la circunstancia de que, a lo largo de este mismo verano, desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha mantenido activo un operativo para atajar una oleada de robos violentos y hurtos en otros dos barrios de la ciudad. Fue la respuesta que se dio al incremento de estos episodios que seguían el mismo modus operandi que el atraco a esta septuagenaria: el método del tirón. También comparte el mismo perfil de la víctima, una mujer de avanzada edad, y el mismo perfil del ladrón, jóvenes de origen magrebí.

