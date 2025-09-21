Un jurado juzga a un vecino de Ejea que mató a cuchilladas a su camello

La Audiencia Provincial de Zaragoza alberga desde este lunes el juicio con jurado popular contra un vecino de Ejea de los Caballeros -Ahmed E. S. (Marruecos, 1990)- que, la madrugada del 26 de junio de 2023, mató a cuchilladas a su camello (Luis Fernando Pardo) según confesó ese mismo día a la Guardia Civil cuando se desplazó hasta el cuartel para reconocer el crimen. Por estos hechos afronta penas que en su conjunto suman 39 años de cárcel y será este lunes cuando preste declaración ante el tribunal del jurado, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, por una acusación que también incluye delitos de robo con violencia, contra la salud pública y hurto de vehículo. Y es que Ahmed E. S. se llevó hachís y cocaína del domicilio en el que residía la víctima tras hacerse con las llaves de su vehículo.

Está previsto que el jurado comience a constituirse a las 09.30 horas, y una vez se seleccione a sus nueve miembros y dos suplentes, comenzará la primera sesión del plenario con la presentación de unos breves informes de las diferentes partes personadas en el procedimiento, el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Rafael Ariza y la defensa ejercida por Alejandro Sarasa. Estaba previsto que este mismo juicio se hubiera celebrado del 23 al 27 de junio, pero el retraso en la entrega de una prueba de ADN obligó a su aplazamiento hasta esta semana de septiembre.

Asesinato en Ejea de los Caballeros con arma blanca / ÁNGEL DE CASTRO

Para la segunda sesión de la vista está prevista la declaración de los guardias civiles y de los policías locales que participaron en la investigación de los hechos además de tres familiares del fallecido. El miércoles día 24 es el turno de los familiares del acusado y de los médicos forenses que practicaron la autopsia además de psicólogos y trabajadores sociales del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Para el jueves día 25 se ha reservado la jornada de las conclusiones y los informes. Y, si todo transcurre según lo previsto en el guion del juicio, el objeto del veredicto se entregará el próximo viernes día 26 al jurado para que delibere sobre el grado de culpabilidad de Ahmed E. S.

Para este marroquí de 34 años solicita la Fiscalía la imposición de una pena de 39 años de cárcel por un delito de asesinato (25 años de prisión), un delito de robo con violencia (5 años), un delito contra la salud pública (6 años) y un delito de hurto de vehículo a motor (3 años). Ante la Guardia Civil explicó que no llevaba dinero para pagar la droga, de ahí que al final le asestara varias cuchilladas a la víctima, un hombre de 64 años con tres hijos para quienes la Fiscalía solicita ahora el pago de una indemnización de 100.000 euros.