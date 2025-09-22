Detenido un joven en Zaragoza por tentativa de asesinato tras una pelea en la plaza de los Sitios de Zaragoza
Los hechos sucedieron el pasado sábado 13 de septiembre y durante la reyerta, uno de las dos victimas sufrió la amputación de dos dedos
La Policía Nacional ha detenido a un joven acusado de tentativa de asesinato tras una brutal agresión ocurrida en la plaza de los Sitios, en el centro de Zaragoza, el pasado sábado 13 de septiembre. Los hechos se desencadenaron durante una reyerta en la que dos jóvenes resultaron gravemente heridos, uno de ellos con la amputación de dos dedos.
El altercado, que tuvo lugar en una céntrica zona de la capital aragonesa, involucró a un grupo de personas armadas con armas blancas que atacaron a las víctimas. La gravedad de las lesiones sufridas obligó a trasladar a los dos jóvenes agredidos a un centro hospitalario para recibir atención médica urgente.
La investigaciones llevada a cabo por la Policía Nacional han llevado a la detención de uno de los presuntos responsables, quien ahora enfrenta cargos por tentativa de asesinato. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del suceso para esclarecer los motivos de la pelea y determinar si hay más implicados.
