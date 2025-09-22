El autor confeso de un crimen en Ejea culpa a la víctima: "Se volvió loco porque le pedí más droga"

Ahmed E. S., el vecino de Ejea de los Caballeros que el 26 de junio de 2023 mató a cuchilladas a su camello, ha defendido este lunes que lo hizo porque el fallecido se volvió "loco" cuando él le pidió más cocaína. "Cogió un cuchillo del salón para sacarme de la casa. A mí me asustó que me respondiera así", ha declarado este marroquí de 35 años sobre la segunda visita que aquella noche hizo al domicilio de la víctima, pues a primera hora ya le había comprado 10 gramos de cocaína, "para colocarme más" según ha explicado en el transcurso de la primera sesión del juicio con jurado popular que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Ha sido una jornada breve al estar solo contemplada la constitución del jurado, integrado por cinco mujeres y cuatro hombres, y el interrogatorio al acusado, quien además solo ha respondido a las preguntas de la fiscal. Entonces ha relatado que "siempre" le compraba la droga a Luis Fernando Pardo, a quien en el momento del crimen le adeudaba 160 euros por otras compras anteriores. "Fui a comprar 10 euros de cocaína, que no fue ni medio gramo, y la consumí en los bares tomando algo. Volví para colocarme más (...), me dio un puñetazo y no me pude controlar", ha proseguido Ahmed E. S., quien además ha asegurado que el fallecido empuñó el cuchillo contra él de tal forma que le giró la mano para asestarle la primera cuchillada.

"Muy colocado"

En su declaración el procesado también ha recordado que esa misma madrugada habló por teléfono con sus hermanos para contarles lo sucedido, de ahí que le instaran a confesar los hechos ante la Guardia Civil. "Me dijeron que fuéramos al cuartel. Mi hermano, que vive en Pinsoro, llegó antes que yo", ha reconocido el encausado, "muy colocado" y "muy drogado" cuando se entrevistó con los agentes según ha declarado este lunes. Entonces comprobaron que lo que decía Ahmed E. S. era verdad, que había matado a Luis Fernando Pardo en su domcilio de la calle Cervantes (12) y que se había llevado droga de allí.

GUARDIA CIVIL

Por estos hechos tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo del abogado Rafael Ariza solicitan penas que en su conjunto suman 39 años de cárcel por delitos de asesinato, contra la salud pública, robo con violencia y hurto de vehículo a motor, una condena contra la que ha mostrado su disconformidad el defensor de Ahmed E. S., el letrado Alejandro Sarasa, al defender que la confesión merece "una atenuante de libro". "Es una acusación brutal, pretendo hacer ver al tribunal que hay herramientas jurídicas y que entre el blanco y el negro hay un gris", ha señalado Sarasa.

El juicio se reanuda este martes a las 10.00 horas con la declaración de los guardias civiles, los policías locales y los familiares de la víctima. El miércoles será el turno de los familiares de Ahmed E. S. y de los médicos forenses, para el jueves está prevista la presentación de los informes y será el viernes cuando el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Ballestín, entregue el objeto del veredicto al jurado para deliberar sobre el grado de culpabilidad del acusado.