Herido un maquinista tras descarrilar un tren de mercancías en Zaragoza

VÍDEO | Descarrila un tren a la altura de Puerto Venecia en Zaragoza

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Un maquinista ha resultado herido este lunes tras descarrilar la locomotora y varios vagones de un tren de mercancías a su paso por Zaragoza. El aviso se ha recibido a las 18.15 horas. No ha resultado afectada la línea del AVE.

