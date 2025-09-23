Atracan a punta de navaja una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza

El Grupo de Atracos investiga un robo a punta de navaja que el pasado sábado sufrió a plena luz del día un establecimiento de la cadena 'El Rincón' en el barrio Vadorrey de Zaragoza. Se trata de una tienda ubicada en la calle Balbino Orensanz, donde tres ladrones irrumpieron armados con una navaja que colocaron a unas de sus trabajadores a la altura del cuello. Lo hicieron para llevarse alrededor de 200 euros que guardaba en la caja registradora y se dieron a la fuga tras cometer el atraco, según ha podido saber ahora este diario.

Los hechos tuvieron lugar a mitad de la tarde, en torno a las 17.00 horas, cuando la sala de emergencias del 091 recibió una llamada en la que se informaba de lo sucedido. Hasta allí fue activada una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana que se entrevistó con la víctima, quien les facilitó una breve descripción de los atracadores. Entonces les explicó que los ladrones eran tres varones de origen extranjero.

Cámaras de videovigilancia

En las manos de los investigadores ya están las imágenes de las cámaras de videovigilancia con las que cuenta este establecimiento, unos archivos en los que se puede observar cómo a esta empleada le colocaron una navaja a la altura del cuello. Fue la forma con la que amenazaron a la víctima para llevarse unos 200 euros en efectivo. Y se dieron a la fuga tras hacerse con el botín de este local que está situado frente al parque de Oriente.

Se da la circunstancia de que, a lo largo de esta mismo verano, desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha impulsado un operativo para atajar una oleada de robos violentos y hurtos que se estaba sucediendo "sin cesar" en dos barrios de la ciudad. Tanto es así que las cinco comisarías de distrito -Actur, Arrabal, Centro, Delicias y San José- aportaron agentes para salir a patrullar por estas zonas.

Fue la respuesta que se dio al incremento de estos episodios que seguían el mismo modus operandi: el método del tirón. También existía un perfil de la víctima, una mujer de avanzada edad, y un perfil del ladrón, jóvenes de origen magrebí.