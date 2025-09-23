Detenida una sexagenaria que se dedicaba a robar cascos de motos en Zaragoza

Agentes de Policía Nacional han detenido a una mujer de 67 años como presunta responsable del robo de cascos de moto y de diverso material electrónico en comercios de Zaragoza cuyos sistemas de alarma eludía con bolsas habilitadas como 'jaulas de Faraday'.

Según informa la Dirección General de Policía, la investigación comenzó el pasado mes de febrero, cuando la mujer fue sorprendida en un establecimiento especializado mientras trataba de sustraer un casco de moto valorado en casi 1.000 euros.

Las cámaras de seguridad permitieron a los investigadores confirmar que ya había sustraído en fechas previas al menos otro cuatro casos en el mismo comercio.

La forma de actuar de la detenida consistía en servirse bolsas de gran tamaño preparadas como jaulas de Faraday (revestidas con diversas capas de papel aluminio y de plástico) para evitar la activación de las alarmas con los artículos sustraídos que portaba.

Posteriormente, la mujer vendía los productos robados en una cadena de compraventa de segunda mano, donde también había comercializado cerca de 90 objetos más entre videoconsolas, ordenadores portátiles, auriculares y pequeños electrodomésticos), por un valor total aproximado en el mercado por encima de los 32.000 euros.

La detenida fue puesta a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia este martes por un presunto delito continuado de robo.