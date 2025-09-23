Dos detenidos tras hacer un examen para recuperar los puntos del carnet: uno al coger su moto al salir y otro buscado por la Justicia desde 2024
Los arrestados fueron interceptados tras finalizar la prueba en la Jefatura Provincial de Zaragoza.
El pasado 8 de septiembre de la Unidad de Investigación y Seguridad Vial del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Aragón (UNIS-GIAT), durante la supervisión y control que dichas unidades realizan en colaboración con la DGT, procedieron a la detención de dos alumnos que realizaban el curso legalmente establecido para la recuperación del permiso de conducción por su pérdida de vigencia.
Uno de ellos, un varón de 33 años, tras realizar el examen fue detenido al verificar que le constaba una orden en vigor de detención y presentación dictada por un Juzgado de Huesca desde mayo de 2024.
La segunda detención se produjo cuando otro alumno, después de terminar el examen en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, se dispuso a regresar a su domicilio conduciendo él mismo su motocicleta. Fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir en periodo de pérdida de vigencia de su autorización administrativa por pérdida total de puntos legalmente asignados.
