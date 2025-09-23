La Guardia Civil apunta a un 'vuelco' de droga en el crimen de Ejea: "El asesinato fue para facilitar el robo"

Como nadie discute quién mató a Luis Fernando Pardo, la Guardia Civil ha hablado este martes de tres puntos clave que rodearon el asesinato de este vecino de Ejea de los Caballeros a manos de un marroquí de 35 años que le compraba cocaína. Sobre el móvil del crimen se ha apuntado a un vuelco de droga, "el asesinato fue para facilitar el robo" según ha verbalizado uno de los investigadores. De la naturaleza del homicidio se ha dicho que la víctima fue abordada "sin escapatoria". Y sobre la confesión de Ahmed E. S. han recordado que fue su hermano quien le instó a desplazarse hasta el cuartel. "Gracias a su hermano acudió (a confesar), pero no sabemos si era su intención", ha cuestionado también uno de estos agentes adscritos a Policía Judicial sobre el reconocimiento de los hechos.

Ha sido una sesión que se ha prolongado unas tres horas con los interrogatorios a los que se han sometido ocho guardias civiles, otros ocho policías locales y los dos hijos de la víctima, uno de ellos trasladado a la Audiencia Provincial de Zaragoza desde la cárcel de Zuera al encontrarse preso en estos momentos. "Algo sabía que hacía, creo que vendía cocaína y algún porro. Días antes me dijo que marroquí le había avisado de que otro marroquí le iba a matar, mi padre se lo tomó a broma y yo le dije que tuviera cuidado. No se metía con nadie, iba a su marcha...", ha declarado el hijo, cuya hermana ha negado saber que su padre vendiera droga. "Estaba enfermo, bajaba muchas veces al médico a Zaragoza y le costaba subir las escaleras", ha añadido esta.

GUARDIA CIVIL

Más allá de estas referencias los agentes han precisado que Ahmed E. S. no visitó dos veces el domicilio de la víctima tal y como defendió este lunes en su declaración, sino que lo hizo en una tercera ocasión para cargar con las bellotas de hachís y el arma homicida. "A raíz de la investigación supimos que ese día había estado hasta tres veces en el piso", ha remachado uno de estos agentes, cuyos compañeros han coincidido en que este piso de la calle Cervantes estaba "revuelto".

La vista se reanuda mañana a las 10.00 horas con la declaración de los hermanos y otros familiares de Ahmed E. S. además de los médicos forenses que practicaron la autopsia. Para el jueves se ha reservado el turno de las conclusiones y de los informes, un trámite en el que el ministerio fiscal y la acusación particular a cargo del abogado Rafael Ariza defenderán o modificarán la condena de 39 años de cárcel que solicitan contra el encausado, defendido por Alejandro Sarasa. Y este viernes el magistrado del tribunal, el magistrado Alfonso Ballestín, entregará el objeto del veredicto al jurado para deliberar sobre el grado de culpabilidad del acusado.