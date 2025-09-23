El maquinista herido en el descarrilamiento de Zaragoza ya "está en planta" y la vía seguirá cortada 'sine die'

El descarrilamiento de un tren de mercancías en la Ronda Sur ferroviaria de Zaragoza, a la altura del centro comercial Puerto Venecia, sigue arrastrando numerosas incógnitas sobre lo que realmente ocurrió este pasado lunes por la tarde en ese punto para que el convoy se saliera de la infraestructura y acabara con parte del mismo en el terraplen y el maquinista hospitalizado con heridas de gravedad.

Con el paso de las horas, las únicas certezas que hay en torno a este accidente es que la línea está cortada al tráfico y seguirá así por tiempo indefinido, hasta que autorice Adif el restablecimiento del servicio habitual, y que el conductor herido se encuentra "ingresado en planta" en el hospital Miguel Servet, según han confirmado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN las fuentes oficiales de Sanidad del Gobierno de Aragón. Está fuera de peligro y ya se recupera de las heridas sufridas en un accidente que sigue bajo investigación.

La línea sigue cortada y ha obligado, según las fuentes oficiales de Adif, a suprimir algunos trayectos programados en las últimas horas y a desviar otros porque el tramo ha quedado inutilizado hasta que se subsanen los problemas ocasionados con el descarrilamiento. La incidencia sigue abierta y se acumulan las afecciones a servicios ferroviarios de mercancías que usan habitualmente esta Ronda Sur ferroviaria de Zaragoza. De momento, los que se han tenido que desviar están utilizando "rutas alternativas por el contorno de Zaragoza", que son los convoyes que estñan siendo "retrasados" por esta afección en la infraestructura.

Pocas novedades respecto a la investigación abierta para esclarecer las causas. Se analizan todas las hipótesis y sobre el terreno están tanto la Guardia Civil como los técnicos de Adif que están analizando las circunstancias en las que se produjo el descarrilamiento. Incluso algunas incógnitas surgidas a raíz de los hechos registrados como el hecho de que hubiera otro convoy de mercancías en esa misma línea ferroviaria, a escasos metros de donde se produjo la salida de la vía por parte del convoy de mercancías.

Algunas fuentes consultadas a este diario han apuntado precisamente a esta circunstancia porque el descarrilamiento podría estar motivado por esta coincidencia en la vía de los dos convoyes, incluso sospechan que igual el maquinista tuvo que actuar de urgencia para evitar males mayores como una posible colisión en la vía. Sin embargo, desde Adif se niega esa hipótesis tajantemente, ya que explican que tras las primeras averiguaciones, a falta del avance de la investigación que determinará las causas del accidente, se ha comprobado que todos los sistemas de la infraestructura funcionaron correctamente y en ningún caso se produjo esa situación sobre una maniobra que evitara una colisión en la Ronda Sur. No es cierto, ratifican desde el administrador de la infraestructura.

Hay que esperar a que lleguen las primeras conclusiones de la investigación, a la que se remiten desde la Guardia Civil. Mientras, la vía seguirá cortada 'sine die' y el maquinista, afortunadamente, se recupera de las heridas en el hospital. Hasta que vuelva la normalidad a la infraestructura después del accidente más grave registrado en años en el entorno de Zaragoza.