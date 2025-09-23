Roba cuatro barriles a un repartidor de Ámbar en Zaragoza y los devuelve vacíos a la Policía

Cuatro barriles de cerveza y 200 litros equivalen a muchas consumiciones... y también a mucho dinero. Que se lo digan a un vecino de Zaragoza que no fue al supermercado ni tampoco se puso en contacto con una distribuidora, sino que acudió al centro de la ciudad para birlarle los barriles a un repartidor de Ámbar en un abrir y cerrar de ojos. Por estos hechos fue detenido la semana pasada este varón que, lejos de defender su inocencia, reconoció los hechos ante los investigadores. Tanto es así que incluso ha devuelto los cuatro barriles a la Policía. Pero vacíos.

Logró hacerse con ellos cuando el repartidor descargó los cuatro barriles en el entorno de la plaza de Nuestra Señora del Carmen, en esta zona de bares ubicada en pleno centro de la ciudad. Entonces una patrulla de Policía Local le dijo que estacionara bien su camión de reparto. Y fue en ese impasse, en el poco tiempo que tardó en buscar un mejor aparcamiento, cuando este ladrón cargó con los cuatro barriles y los introdujo en su furgoneta.

La sorpresa fue mayúscula para el distribuidor al regresar y descubrir que habían desaparecido los cuatro barriles. Por eso denunció los hechos y se abrió una investigación en el Grupo de Policía Judicial adscrito a la comisaría de Centro después de la denuncia interpuesta en la comisaría de Delicias. De esta forma se iniciaron las primeras pesquisas para identificar al ladrón. Y hasta él llegaron los investigadores gracias a las cámaras de videovigilancia con las que cuentan los establecimientos de la zona.

Ahora se le imputa un delito de hurto que reconoció a los agentes cuando fue detenido. En los últimos días, de hecho, el repartidor ya ha recuperado los barriles que ya había devuelto este ladrón, cuatro barriles de 50 litros cada uno que le permitieron ahorrarse una considerable cantidad de dinero si se tiene en cuenta que se pudieron servir alrededor de 1.000 cervezas en vasos de 0,20 litros. Todo ello está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza.