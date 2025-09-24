Detenidos tres menores por una reyerta con machetes en la plaza de los Sitios

La investigación de una reyerta con machetes en la plaza de los Sitios ha permitido detener esta misma semana a otros tres jóvenes involucrados en esta violenta refriega, cuatro días después de que el Grupo de Homicidios ya detuviera el pasado 19 de septiembre a un varón de 20 años y nacionalidad española. En esta ocasión se ha detenido a tres menores de edad, un menor dominicano, otro francés y un tercero gambiano que hoy han ingresado en un centro de menores una vez han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. A los tres detenidos se les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, ya que amputaron dos dedos a una de las víctimas y a la otra le golpearon en la cabeza.

En estos momentos los cuatro jóvenes involucrados en la reyerta han sido castigados de forma provisional con la privación de libertad. Y es que, este mismo lunes precisamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 acordó el ingreso en prisión del primero de los detenidos, tal y como solicitó la abogada de los dos heridos, la letrada Marina Ons. Se da la circunstancia de que el susodicho ya participó hace prácticamente un año en un violento episodio en la calle Ricla.

Sobre la reyerta de la plaza de los Sitios, los hechos tuvieron lugar en torno a las 07.00 horas del 13 de septiembre, cuando la sala de emergencias del 091 recibió una llamada en la que se informaba de que una persona estaba sangrando en pleno corazón del centro de la capital aragonesa. A la llegada de los agentes, adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, descubrieron que allí también se encontraba otro herido y ambos fueron trasladados al hospital Universitario Miguel Servet tras recibir in situ una primera asistencia médica.