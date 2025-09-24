La víctima del crimen de Ejea sufrió "una violencia tremenda": "No tuvo muchas opciones de defenderse"

En cuatro horas de juicio se ha aclarado cómo Ahmed E. S. acabó con la vida de su camello (Luis Fernando Pardo) la madrugada del 26 de junio de 2023 en Ejea de los Caballeros. Primero le sorprendió con una fuerte cuchillada que intentó frenar la víctima alzando su mano izquierda, pero fue imposible frenar la acometida porque el cuchillo "cortó el propio hueso". Y con "una violencia tremenda" le asestó otras seis puñaladas, dos de ellas mortales al penetrar en el corazón, que le hicieron morir de forma "muy inmediata" tras "buscar refugio" en una pequeña galería de su domicilio. Son, a grandes rasgos, las principales conclusiones que este miércoles han presentado en la Audiencia Provincial de Zaragoza los guardias civiles adscritos al Servicio de Criminalística y los médicos forenses que practicaron la autopsia.

"Aunque la agresión se hubiera producido en un hospital con un equipo quirúrgico listo para operar no se hubiera llegado a tiempo (para salvarle la vida)", ha verbalizado el director del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), el doctor José Manuel Arredondo. En el examen forense, de hecho, se comprobó que "el cuchillo llegó al corazón" al hallar incluso "una costilla completamente seccionada", unas lesiones "gravísimas" y "mortales de necesidad" que provocaron que la víctima se desangrara. "No tuvo muchas opciones de defenderse", han remachado los médicos forenses.

"Necesitaba consumir"

A lo largo de esta sesión también ha comparecido la última persona que vio con vida a Luis Fernando Pardo, una amiga que estaba en este domicilio de la calle Cervantes (12) cuando Ahmed fue por primera vez esa noche para pedirle droga. "Sé a qué fue... a que le diera un poco de 'coca', iba nervioso, la cara que tenía era como desencajada, necesitaba consumir y casi discuten por excusas de estas: 'pronto te lo pago', 'déjame un poco más'... Le dio una raya y vale, le dijo que se fuera, que hasta que no le pagara no le iba a dar nada más", ha afirmado esta mujer.

GUARDIA CIVIL

La siguiente persona en entrar en escena en este cruento episodio fue la hermana de Ahmed, a quien telefoneó este marroquí de 35 años para avisarle de que había tenido "una pelea por droga". Y la hermana llamó a su hermano mayor, "como un padre" para Ahmed según ha explicado hoy este mismo varón. "Llamé a Ahmed y le dije que tenía que bajar a la Policía, era temprano, temprano... yo estaba en la cama, cogí mi coche y fui al cuartel con él", ha recordado su hermano. "Yo le traje a España para arreglarle la vida y vivir una vida más buena... pero este es el mundo de la droga, mi hermano es una persona normal y trabajadora hasta que toca las drogas porque se pone agresivo", ha añadido.

La vista se reanuda mañana a las 10.00 horas con las conclusiones y los informes, un trámite en el que las partes plantearán y defenderán sus peticiones de condena ante el tribunal del jurado, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín. Será este mismo viernes cuando se entregue el objeto del veredicto al jurado para deliberar sobre el grado de culpabilidad del acusado.