Peligrosa persecución de madrugada en Zaragoza: un motorista ebrio huye de la policía por la acera de varias calles de Delicias

La Policía Local de Zaragoza detuvo el pasado viernes de madrugada a un hombre de 28 años de edad como presunto autor de tres delitos contra la Seguridad Vial tras tener un accidente con su moto, huir de los agentes y presentar un permiso de conducir venezolano falso.

Una patrulla de la policía se topó con una motocicleta tirada en la mediana en la calle Duquesa Villahermosa mientras su conductor intentaba incorporarse en la calzada. Los agentes de la Policía Local se acercaron para auxiliar al accidentado cuando se percataron que el joven presentaba signos evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas.

Durante las diligencias de identificación y justo cuando se disponían a realizar la correspondiente prueba orientativa de detección de alcohol, el conductor inicia súbitamente la marcha con su motocicleta teniendo que apartarse uno de los policías para no ser atropellado, emprendiendo la huida a gran velocidad por la acera de Vía Universitas, recorriendo varias calles del entorno en contradirección (Berenguer de Bardají, Terminillo y Daroca).

Los agentes perdieron de vista la motocicleta en calle Delicias, concretamente, a la altura de un pasaje peatonal que conecta con calle Don Pedro de Luna por donde desapareció. A lo largo de dicha huida varios peatones tienen que apartarse para evitar ser atropellados por la motocicleta.

Permiso falso

Como consecuencia de las diligencias de investigación practicadas por la Unidad de Policía Judicial, el día 23 de septiembre, comparece el titular de la motocicleta identificando al conductor. O.E.B.P confirma que conducía la motocicleta el día de los hechos y que, además, posee permiso de conducir venezolano en vigor. Tras exhibir el mismo de forma digital para demostrarlo, los agentes comprueban que el documento había sido remitido desde Venezuela, a través de una APP de mensajería instantánea el día anterior, bajo su petición previa, presuntamente, confeccionado a la carta para cumplir con los requisitos exigidos en España.

Por estos hechos, se procede a su detención por sendos delitos de conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, careciendo de autorización administrativa y falsedad documental, quedando inmovilizando el vehículo en el Depósito Municipal a disposición de la Autoridad Judicial.