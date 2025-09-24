Un juzgado de Zaragoza investiga a una sección sindical de funcionarios por una subvención de 61.500 euros

Un juzgado de Zaragoza ha abierto en las últimas semanas una investigación contra la sección sindical con la que cuenta el Sindicato de Administración Pública (SAP) en el consistorio zaragozano, unas indagaciones judiciales que responden al presunto cobro de una subvención de 61.500 euros que supuestamente no le corresponde de forma íntegra a la sección sindical sino también en su proporción al SAP, integrado en CGT. Así lo acaba de resolver la titular del Juzgado de Instrucción número 1 tras admitir a trámite la querella interpuesta por afiliados del SAP, por lo que ha solicitado al ayuntamiento el expediente completo de la solicitud de esta subvención además de la titularidad y las cuentas bancarias de quienes cobraron la parte proporcional de estos 61.500 euros para averiguar si se puenteó o no al sindicato.

Es la respuesta que ha dado la jueza en un auto firmado el 12 de agosto del que este mismo lunes 22 de septiembre se informó a los querellados. En el escrito se aclara que "se acordará lo oportuno sobre la procedencia de la imputación" una vez que el Ayuntamiento de Zaragoza aporte la documentación requerida, "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de un delito de apropiación indebida y administración desleal" según asevera la jueza.

Cronología de la querella

Son las primeras pesquisas que se están practicando desde que se presentara la querella a finales del pasado mes de mayo, solo unos meses después de que los querellantes tuvieran conocimiento de la concesión de esta subvención a la Confederación Territorial CGT Aragón-La Rioja tras un correo del Área e Participación Ciudadana y Régime Interior. "El destino final de la misma tendría que haber sido el sindicato y no la sección sindical ni la confederacción territorial de la CGT", resume la querella en una breve introducción.

En este documento se defiende que la sección sindical no puede recibir subvenciones "por carecer de personalidad jurídica propia". "Las personas querelladas que en parte gestionan la Confederación Territorial Aragón-La Rioja son también miembros activos de la sección sindical implicada en la recepción de la subvención. Esta dualidad de roles ha permitido, de forma deliberada, el uso instrumental de la estructura territorial como 'pantalla' para operar al margen del sindicato al que pertenecen orgánicamente, sorteando sus estatutos, acuerdos internos y órganos de control", recoge la querella.

Según este mismo escrito se ha permitido "un uso instrumental" de la estructura territorial para "sortear" los acuerdos del SAP y "desviar" la gestión económica fuera del control del sindicato titular y de la territorial. "Ni en la contabilidad territorial ni en el sindicato aparecen los fondos/subvenciones entregadas por el Ayuntamiento de Zaragoza", añade sobre el paradero del insumo que ahora se reclama.