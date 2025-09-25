Cazados en Teruel dos conductores que circulaban a más de 190 Km/h y dieron positivo en alcohol y drogas

La Guardia Civil de Tráfico de Teruel interceptó el pasado fin de semana a dos conductores que circulaban a más del doble de la velocidad permitida en sendas carreteras de la provincia. Los vehículos fueron detectados mediante radar en la A-1512, dentro del término municipal de Teruel, y en la N-211, a la altura de Monreal del Campo, alcanzando los 190 y 202 km/h respectivamente, en tramos limitados a 90 km/h.

Tras ser detenidos e identificados, los conductores fueron sometidos a las pruebas de alcohol y drogas. Uno de ellos arrojó un resultado positivo en THC, pendiente de confirmación por el laboratorio autorizado, mientras que el segundo dio positivo en alcohol, con tasas de 0,93 y 0,87 mg/l en aire espirado, muy por encima del límite legal.

Delitos contra la seguridad vial

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales instruyó diligencias contra ambos, investigados por delitos contra la seguridad vial. Se les imputan infracciones tipificadas en los artículos 379.1 y 379.2 del Código Penal: exceso de velocidad superior a 80 km/h en vía interurbana y conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

Los dos conductores han quedado a disposición judicial y se enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 90 días. En todos los casos, la sanción incluye además la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.