Condenado un ladrón por 'zancadillear' a su víctima para robarle el Iphone en Zaragoza

Los robos con violencia o intimidación tienen muchas variables. En ocasiones basta con enseñar un arma blanca para consumar el golpe. Otras veces, por ejemplo, se recurre a la violencia física a base de puñetazos. Pero más llamativa fue la forma en la que un varón de origen magrebí (Aymen B. Y.) asaltó en abril de este mismo año a un viandante en el Gancho después de "propinarle pequeñas patadas en las piernas" hasta que logró "desestabilizar" a la víctima. A zancadillas, vaya. Así lo reconoció hace unos días en el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza tras aceptar una pena de dos años de cárcel como autor de un delito de robo con violencia.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y sus abogados defensores, los letrados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, y que también recoge el pago de una indemnización de 450 euros. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde del 28 de abril, en torno a las 15.30 horas, cuando Aymen B. Y. asaltó a la víctima en la intersección de las calles Agustina de Aragón y Conde Aranda.

Aunque lo hizo junto a otros dos menores no identificados, fue él mismo quien zancadilleó a la víctima para tirarle al suelo y arrebatarle entonces su teléfono móvil. Con el botín en la mano se dieron a la fuga aunque tras ellos salió corriendo el denunciante, que dio el alto a un vehículo de la Policía para contarles lo sucedido. Entonces se unió a ellos para dar batidas por la zona hasta que dieron con el paradero de Aymen B. en Conde Aranda.

Pero entre sus pertenencias los agentes ya no encontraron su teléfono móvil, un Iphone 13 de 128GB que ha sido tasado en los 450 euros con los que ahora deberá indemnizar a la víctima. Desde entonces permanece en situación de prisión provisional según lo acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza. La sentencia es firme y fue dictada in voce en el juicio celebrado el pasado 11 de septiembre.