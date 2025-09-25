Conducción temeraria en la Ronda Norte de Zaragoza: un camión cruza en diagonal tres carriles por un despiste

La Guardia Civil han localizado en Asturias e investigado a un camionero de 53 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, tras analizar un vídeo publicado en redes sociales en el que se observaba una maniobra peligrosa en la A-2, en el término municipal de Zaragoza.

Los hechos, de los que informa este jueves el instituto armado, ocurrieron el pasado mes de julio, cuando especialistas de la Unidad de Investigación y Seguridad Vial (UNIS-GIAT) del Sector de Tráfico de Aragón tuvieron conocimiento de la grabación.

En las imágenes se aprecia cómo el vehículo articulado, de gran tonelaje, circulaba por el carril derecho de los cinco existentes en ese tramo, donde tres carriles se dirigen hacia Madrid y dos hacia la A-68 en dirección Logroño.

El camión redujo de forma anómala la velocidad y, acto seguido, efectuó un brusco cambio de dirección, atravesando de forma antirreglamentaria tres carriles y una zona excluida a la circulación para incorporarse al ramal de la A-68.

Esta maniobra obligó al conductor que circulaba detrás —autor de la grabación— a frenar de manera brusca hasta casi detener su vehículo para evitar la colisión.

Tras las gestiones realizadas, los agentes localizaron al conductor en Asturias en septiembre y procedieron a su investigación. El varón había obtenido su permiso de conducir español en junio, tras el canje de su carné de Perú.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas suponen un grave riesgo para la seguridad vial, tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía