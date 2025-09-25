Debate sobre la confesión del vecino de Ejea que mató a su camello: "Es una atenuante de manual"

El jurado ha asistido este jueves a un profundo debate sobre las circunstancias que pueden aminorar o endurecer la condena contra Ahmed E. S., un marroquí de 35 años a quien se juzga esta semana en la Audiencia Provincial de Zaragoza por la muerte de su camello (Luis Fernando Pardo) en Ejea de los Caballeros. En el centro de la controversia se ha situado la confesión que hizo el acusado la madrugada del 26 de junio de 2023, un reconocimiento de los hechos en el que ha abundado su abogado, el letrado Alejandro Sarasa, al considerar que se trata de "una confesión de manual". Pero en ello difieren las dos acusaciones, la pública y la particular, pues entienden que "no hay confesión".

"Es imprescindible el rigor técnico porque la acusación que se nos pide es brutal. El ministerio fiscal nos ha negado algo que nos pertenece por Justicia, que es la confesión, porque en ese momento, cuando Ahmed confiesa, el procedimiento judicial y policial no se dirigía contra él, solo fue a una ratonera a ponerse a disposición de la Justicia. La Guardia Civil no sabía que había un muerto en Ejea. Es una confesión de manual", ha afirmado Sarasa, quien ha recordado al tribunal dos casos similares que se han juzgado este año, el asesinato del bebé del CaixaForum y el asesinato en la calle Jaime Herrerín, en los que sendos jurados sí que han apreciado esta confesión.

Peticiones de condena

En esta línea de defensa ha planteado Sarasa una condena por un delito de homicidio con la atenuante de confesión, esta muy cualificada, la atenuante de drogadicción y la atenuante de arrebato y obcecación además de un delito de hurto y un delito de hurto de uso de vehículo. Y subsidiariamente ha planteado una condena por un delito de asesinato con las tres mismas atenuantes además de un delito de hurto de uso de vehículo y un delito de tráfico de drogas.

GUARDIA CIVIL

En este trámite, en el de las conclusiones, el ministerio fiscal y la acusación particular a cargo del abogado Rafael Ariza han mantenido su petición de condena de 39 años de cárcel. Y es que en ambos casos han coincidido en que no se puede valorar como tal la confesión que Ahmed hizo aquella madrugada, cuando se desplazó al cuartel de la Guardia Civil una vez le instó su hermano a ello tras hablar por teléfono. "Quien realmente confiesa los hechos es su hermano, él no ha confesado absolutamente nada, ha estado mareando la perdiz", ha aseverado la fiscal. "Las versiones que ha dado son absolutamente cambiantes", ha añadido Ariza.

También han coincidido ambas acusaciones en la tipificación de esta muerte violenta como un asesinato y no como un homicidio, lo que en términos penales conlleva un mayor castigo. Primero por la existencia de la agravante de alevosía, "fue un ataque sorpresivo y sin posibilidad real de defensa", según ha defendido Ariza. Y segundo porque el crimen facilitó el robo de la droga. "Fue a la casa de este señor (de la víctima) para robar y matar", ha remachado este mismo abogado.

En el turno de la última palabra ha insistido Ahmed en que fue la víctima quien "cogió el cuchillo" para echarle de casa cuando visitó por segunda vez el domicilio para comprar más cocaína. Está previsto que el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Ballestín, entregue mañana a las 10.30 horas el objeto del veredicto al jurado para deliberar sobre el grado de culpabilidad del acusado.