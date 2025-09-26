Detenida en Teruel tras falsificar y robar recetas para obtener medicinas en las farmacias
Todas las recetas estaban suscritas por el mismo doctor y con medicaciones similares
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Teruel a una mujer como presunta autora de un delito de falsedad documental, tras sustraer y manipular recetas del centro sanitario en el que hacía prácticas para obtener en farmacias medicamentos de naturaleza psicotrópica, pertenecientes al grupo de las benzodiacepinas.
La investigación se inicia en mayo del presente año, cuando se detecta la retirada de numerosas recetas en farmacias de la capital turolense, todas suscritas por el mismo doctor y con medicaciones similares, ha informado la Policía Nacional.
Tras las pesquisas, los agentes comprueban que todas las recetas presentaban irregularidades, habían sido sustraídas del mismo centro médico e identifican a la supuesta autora, quien aprovechó un periodo de prácticas en el centro sanitario para robar recetas en blanco para manipularlas posteriormente.
Por todo ello, la Policía ha detenido la presunta autora de los hechos y le ha imputado un delito de falsedad documental, que ya está en manos del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Teruel.
