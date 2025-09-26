Interior prepara el relevo del máximo responsable de la Policía en Aragón

El actual jefe superior de Policía en Aragón, el comisario principal Florentino Marín Parra, cumple 65 años el 5 de octubre. Y esa edad no significa otra cosa que la jubilación. Por eso el Ministerio del Interior ya está barajando varios nombres para sustituir en las próximas semanas al jienense como máximo responsable de la Policía Nacional en la comunidad, dos años después de que el 19 de julio de 2023 tomara posesión de su nuevo cargo al relevar entonces a Juan Carlos Hernández, destinado desde entonces al frente de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León.

Está previsto que Marín Parra presida este próximo martes día 30 de septiembre el acto del patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, una jornada que en los últimos años se ha celebrado en la plaza del Pilar. Será uno de sus últimos actos oficiales como jefe superior hasta que se haga efectiva su jubilación, 45 años después de que ingresara en la Policía allá por 1980. Fue el inicio de una trayectoria profesional que le llevó, entre otros destinos, a las jefaturas de la comisaría de Leganés y de las comisarías provinciales de Huelva y Albacete además de desempeñar el cargo de jefe de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), última parada antes de arribar a Aragón.

En su etapa en tierras aragoneses ha vivido Marín Parra el bicentenario de la fundación de la Policía, una efeméride a la que ya aludió en su toma de posesión a recalcar la "evolución" y el "dinamismo" de su Cuerpo. Entonces también habló de "ilusión" por la nueva etapa a la que daba inicio, alabando la "insistencia" y "perseverancia" de los aragoneses. "Son dos virtudes claves para un buen policía porque en el trabajo diario no podemos desfallecer de nuestras funciones de servidores públicos", señaló el jienense.

Su jubilación llega en un momento en el que también se han producido cambios al frente de la VIII Zona de la Guardia Civil en Aragón, pues en estos momentos se está a la espera de que el general Antonio Orantos tome posesión de su cargo. En su caso sustituye al general Francisco Javier Almiñana, quien el pasado mes de marzo pasó a la situación de reserva. Y desde entonces ha ejercido de forma interina el coronel Javier Blanco.