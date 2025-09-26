El jurado ve culpable de asesinato al vecino de Ejea que mató a su camello pero no zanja su confesión

Ahmed Es Sabbar, el vecino de Ejea de los Caballeros que mató a su camello el 26 de junio de 2023, ha sido declarado culpable de asesinato con la agravante de alevosía. Es la decisión que ha tomado el jurado en apenas cuatro horas de deliberación, un tiempo en el que también se han pronunciado sobre la confesión que prestó este marroquí de 35 años al concluir que sí que existió, aunque han apostillado que no fue "veraz" ni "completa". Por eso su interpretación queda en manos del presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Ballestín, a la hora de redactar la sentencia en los próximos días. Y es un análisis que no es baladí, pues la aplicación (o no) de esta atenuante supondrá un mayor o menor castigo punitivo.

Antes estas dos posibles lecturas, de hecho, se han planteado dos peticiones de condena muy dispares. En el caso de las dos acusaciones, la pública y la particular a cargo del abogado Rafael Ariza, han solicitado una pena de 25 años de cárcel por el delito de asesinato -otros cinco años por el robo con violencia de las joyas- al considerar que esta confesión no es válida. Pero en este mismo estrado el abogado defensor, el letrado Alejandro Sarasa, ha defendido una condena de 15 años de prisión al interpretar que la confesión puso en bandeja la investigación de la muerte de Luis Fernando Pardo.

Ahmed Es Sabbar, este viernes, tras conocer el resultado del veredicto en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ

Desde la Audiencia Provincial de Zaragoza ha sido trasladado Ahmed hasta la cárcel de Zuera sabiendo que la condena que dictará en los próximos días el magistrado presidente se moverá en una horquilla de entre 15 y 30 años de prisión, una pena considerablemente inferior a los 39 años que se solicitaban inicialmente. Es el resultado del crimen que perpetró el 26 de junio de 2023, cuando por segunda vez esa noche visitó el domicilio de la víctima para comprarle más cocaína. Pero, en esta ocasión, Luis Fernando Pardo se negó a facilitarle la droga por las deudas que arrastraba el procesado por anteriores pases.

"No tuvo muchas opciones de defenderse"

En ese momento se armó Ahmed con un cuchillo de cocina y le asestó hasta seis puñaladas, de las cuales dos penetraron en el corazón para provocarle una muerte "muy inmediata". Y fue un ataque sorpresivo según ha dictaminado este viernes el jurado al considerar que existió alevosía. Sobre ello, precisamente, se pronunciaron los guardias civiles del Servicio de Criminalística y los médicos forenses al zanjar que la víctima "no tuvo muchas opciones de defenderse".

GUARDIA CIVIL

Y los siguientes movimientos que protagonizó Ahmed también han sido castigados en el veredicto que este viernes ha alcanzado el jurado en apenas cuatro horas de deliberación. Por el robo de tres relojes y una cadena de plata ha sido declarado culpable de un delito de robo con violencia mientras que por desplazarse a bordo del vehículo de la víctima, un Peugeot 2008, ha sido declarado culpable de un delito de hurto de uso de vehículo a motor. Y de igual modo ha resultado absuelto del delito de tráfico de drogas al considerar el jurado que la sustracción de bellotas de cocaína y hachís no estaba orientada a su venta.