Aragón tiene activas 175 pulseras antimaltrato: "Es un plus de control real"

El Gobierno y, en concreto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, están en el centro de la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato destapados por la Fiscalía. Son errores relacionados con un apagón de datos que tuvo lugar cuando la nueva empresa adjudicataria del servicio de control telemático de agresores cambió de Telefónica a Vodafone, lo que impidió corroborar en los juzgados si los acusados se saltaban las órdenes de alejamiento. Y no es una cuestión baladí por el número de dispositivos que permanecen activos a día de hoy. Tanto es así que, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en Aragón se contabilizan 175 pulseras de las 4.515 que hay operativas en España, la mayoría de ellas en Andalucía al constar 1.635 dispositivos.

Se trata de unos dispositivos que los varones se colocan en el tobillo además de cargar con un móvil mientras que a las mujeres se les facilita otro terminal para alertarles de los movimientos del agresor en el caso de que se aproxime a una zona de exclusión fija y móvil. Pero sobre su utilidad se debaten varias fuentes consultadas por este diario al coincidir algunas en que se trata de un arma de doble filo que a su juicio provoca "una victimización secundaria" de las mujeres. Así lo asevera Antonio José Muñoz, abogado especializado en violencia de género, al considerar que genera "mucha ansiedad" por obligar a la víctima a cargar siempre con el aparato.

Prisión provisional

"Si un juez considera que la víctima está en peligro, va a imponer una medida de privación de libertad", defiende este abogado, quien mira con escepticismo estos dispositivos al considerarse "no muy partidario" de su implantación. "Les generamos más ansiedad, las víctimas se ven esclavizadas a un aparato y las miran con mucha desconfianza", sostiene.

Buena fe de ello da el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza, el magistrado Óscar Ortega, al señalar que se trata de una utilidad "muy relativa". "No es una medida de protección, sí lo es el ingreso en prisión, que es la mayor medida que puede haber", sostiene este magistrado, para quien sí resulta "más indicado" apostar por estos aparatos cuando ya existe una condena firme por un delito "más o menos grave".

Sistema Viogén

En su caso recuerda que la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) siempre solicita al ministerio fiscal que solicite la implantación de esta medida una vez que a la víctima se le encuadra en el riesgo medio del sistema Viogén. "Cuando las he puesto ha sido por casos extremos, cuando existe una insistencia en acudir a donde está la víctima, cuando es más que un hecho puntual", reflexiona el magistrado, quien recalca que es su forma de trabajar pues otros magistrados sí que son partidarios de esta medida.

Es el caso, de hecho, de algunos fiscales consultados por este diario al sostener que se trata de "un plus de control real". Sobre su papel en este cometido, en el de proteger a las mujeres, reiteran la importancia de atender "el caso concreto" para afinar las medidas de protección que deben solicitar. "Estudiamos los antecedentes del varón, si hay denuncias previas... Valoramos las circunstancias que rodean al caso. Si es un delito grave y el riesgo es alto, se pide la prisión", aseguran los representantes de la Fiscalía, para quien el beneficio de las pulseras es "enorme" en los supuestos de riesgo. Sí consideran por otro lado que la tecnología actual permitiría mejorar la convivencia de las mujeres con el aparato con el que deben cargar. Y es que, por ejemplo, se podría integrar el programa en los teléfonos móviles según barajan estos Mismos juristas.

A nivel nacional hay instaladas 4.515 pulseras, de las cuales más de la mitad se encuentran en Andalucía (1.635) seguida de otras regiones como la Comunidad Valenciana (592), las Islas Canarias (393), Madrid (360), Galicia (259) o Castilla-La Mancha (249). En la cola de la lista se sitúan comunidades como las Islas Baleares (86), Cataluña (80), Asturias (61), Cantabria (55) o La Rioja (11). En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tan solo consta una pulsera.