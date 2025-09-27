Detenido un pedófilo en Zaragoza por ofrecer a niñas para tener relaciones sexuales

El Grupo de Delitos Tecnológicos ha asestado esta semana un fuerte golpe contra la pornografía infantil tras detener a un presunto pedófilo en Zaragoza, un joven de 22 años -S. L. V. (España, 2003)- a quien se acusa de ofrecer menores de edad a otros pedófilos para mantener relaciones sexuales. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se trata la continuación de una investigación policial que dio inicio hace más de un año con la detención de otros dos varones por prácticas similares. Y es que el análisis de las conversaciones con S. L. V. han revelado mensajes muy desagradables en Instagram, donde los encartados hablaban de realizar prácticas sexuales muy concretas con estas menores.

En los detalles de estas conversaciones no va a abundar este diario para salvaguardar la privacidad de las víctimas, unas capturas de pantalla que forman parte del atestado que se remitió en la tarde de ayer al Juzgado de Guardia. En este documento también se hace constar el análisis preliminar de los dispositivos que se intervinieron a S. L. V., un móvil y un ordenador portátil en los que se hallaron "numerosos archivos" de menores de edad "en situaciones íntimas y/o realizando conductas de carácter sexual o pornográfico".

"Interés sexual por los menores de edad"

"Estos hallazgos preliminares acreditan sin género de dudas el interés sexual del detenido por los menores de edad, incluidos niños y niñas prepúberes, así como una actividad efectiva de búsqueda, acopio y compartición de material ASI (Abuso Sexual Infantil) con otros usuarios", reseñan los investigadores sobre la conducta de este veinteañero, a quien se le imputan varios delitos contra la libertad sexual una vez fue detenido este miércoles por la mañana en el campus universitario en el que cursa sus estudios.

Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido ha quedado en libertad este viernes tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, en funciones de guardia. Sobre él pesa ahora una prohibición de acceso a las redes sociales, tal y como ha solicitado el representante del ministerio fiscal en la comparecencia celebrada en el Juzgado de Guardia.

Este mismo año, en el mes de marzo, el Grupo de Delitos Tecnológicos detuvo a un nicaragüense tras incautarle varias decenas de archivos de contenido pornográfico, entre ellos, un vídeo en el que se le veía a él mismo manteniendo relaciones sexuales con una menor de edad. Las averiguaciones de los investigadores les llevaron a indentificar a este niña como su sobrina de ocho años. Y meses después se detuvo a un segundo individuo en el marco de este mismo operativo contra la pornografía infantil.