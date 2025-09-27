Rescatada una mujer que se había caído a un pozo en los alrededores del Monasterio de Veruela
Los Bomberos de la DPZ auxiliaron a la accidentada, que se había precipitado desde una altura de cinco metros
Europa Press
Una mujer ha sido rescatada este sábado por los Bomberos de la Diputación de Zaragoza tras caer a un pozo de una profundidad de cerca de cinco metros en las inmediaciones del Monasterio de Veruela, en la localidad zaragozana de Vera de Moncayo.
La accidentada ha sido socorrida por efectivos del Parque de Tarazona y voluntarios de Borja, así como un efectivo del GREIM de Tarazona y posteriormente personal sanitario del 061 la ha trasladado a un centro sanitario.
