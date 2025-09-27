Revientan la puerta de una furgoneta en Zaragoza y se decepcionan con la mercancía

Cualquier precaución es poca. Es lo que piensa un vecino del barrio Oliver que siempre aparca su furgoneta de reparto en el vecino barrio de La Bombarda para evitar el robo de la mercancía. Pero ni esta cautela con la que anda le ha permitido librarse de las andanzas de los amigos de lo ajeno. Y es que, la madrugada de este mismo miércoles, los ladrones reventaron la puerta de su furgoneta para llevarse parte de su mercancía, cuyo contenido no resultó ser de su agrado pues apenas se llevaron tres cajas de flores y adornos cuando se podían haber hecho con unas 60 cajas.

Tanto es así que en la terraza de un bar cercano se encontró tirada una de las cajas, "con la mercancía totalmente inservible" según expone el perjudicado en declaraciones a este diario. En una de ellas había cargado rosas rojas, en otra jarrones y, en la tercera caja, plantas decorativas que había cargado esa misma madrugada en una nave del polígono de Cogullada. Hasta allí se había desplazado en torno a las 02.00 horas, a las 03.00 estacionó la furgoneta cerca de Vía Hispanidad y marchó a dormir hasta las 06.00, cuando descubrió que la puerta lateral estaba fracturada.

Unos 500 euros

Pero sus peores presagios no se cumplieron, pues en un primer momento pensó que solo se trataba de una gamberrada. Y no echó en falta ninguna de las tres cajas hasta que, a lo largo de la mañana, sí se dio cuenta de que le faltaban tres, un material cuyo valor ronda los 500 euros según estima este repartidor. En el momento del robo, de hecho, la furgoneta estaba cargada con "el reparto entero", lo que podría haber supuesto un considerable perjuicio económico.

Por el momento este repartidor todavía no ha denunciado los hechos, aunque tiene previsto hacerlo en los próximos días para reclamar la reparación de la puerta. "No he tenido tiempo porque soy autónomo, a veces trabajo 16 o 17 horas al día", asevera este varón, quien a su vez reclama una mayor presencia policial en la zona para evitar este tipo de episodios.