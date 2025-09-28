Condenado un joven ladrón que roba por 'hobby' en Zaragoza: "Me divierte"

Tiene 23 años, unos 40 antecedentes y por eso se puede decir que su hobby es robar. No se lo inventa nadie, sino que lo dice él mismo. Al menos así se lo transmitió este joven zaragozano a la psicóloga que se entrevistó con él tras su última detención por un atraco en un salón de juego de la avenida San José. "Trabajar es una rutina, robar me sube la adrenalina y me divierte", le confesó entonces. Por eso el Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza le ha condenado ahora a cuatro años y seis meses de cárcel como autor de un delito de robo con violencia.

"Actuaba solo, a la misma hora, que era la apertura del establecimiento asegurándose de que no había clientes, la pistola era la misma, eran siempre salones de juego...", explicaron los investigadores sobre el modus operandi de este ladrón, quien aquella mañana del 9 de marzo se llevó más de 8.000 euros de este establecimiento. Lo hizo con una pistola de plástico tras cubrirse el rostro con un pasamontañas y esperar a que la trabajadora levantara la persiana.

"Me quedé bloqueada"

En el juicio, precisamente, esta empleada fue citada a declarar para reconocer al acusado por una protuberancia en el dedo, por un tatuaje y por las gafas de sol que está obligado a llevar ya que perdió un ojo. "Me apuntó con el arma a la cara y me dijo que le diera todo lo que estaba en la caja fuerte. Yo retiraba el dinero y él lo metía en un bolso negro que me dio. De las máquinas tragaperras se llevó bastante... igual 8.000 euros porque era la recaudación de toda la semana (el atraco fue en domingo). Me quedé bloqueada y lo único que quería era darle el dinero", señaló esta mujer a preguntas del ministerio fiscal.

La sentencia también recoge el pago de una indemnización de 8.355 euros al tratarse del importe con el que consiguió hacerse en este asalto, el último que ha cometido después de que ingresara en prisión una vez fue detenido a mediados del pasado mes de marzo. Entonces los investigadores del Grupo de Atracos también le imputaron otros tres golpes, uno en la calle Royo Villanova, otro en la avenida América y un tercero que había cometido en Torrelavega (Cantabria).

Inicialmente se enfrentaba a una pena de cinco años de cárcel tal y como solicitaba el ministerio fiscal. Pero entiende el juez que no concurre la agravante de instrumento de uso peligroso al tratarse de una pistola de juguete. Y además sí aprecia la atenuante de reparación del daño, ya que antes del juicio consignó 3.000 euros en las arcas del juzgado. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza.