Dos muertos y cuatro heridos en un accidente de tráfico en La Fresneda (Teruel)

Dos personas han muerto este domingo por la tarde tras sufrir un accidente de tráfico en La Fresneda, un municipio turolense perteneciente a la comarca de Matarraña. En el siniestro se han visto involucrados dos turismos y han resultado heridos otros cuatro pasajeros, dos de ellos de gravedad. El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 13,6 de la A-231. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios de emergencias para atender a los afectados.

En el operativo también han participado bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), que han aportado dos vehículos con un total de cinco efectivos. Han sido los encargados de excarcelar a las víctimas y también han participado en labores de prevención de riesgos en la vía y los vehículos. El aviso se ha recibido a través de la sala de emergencias del 112.

Precisamente este mismo sábado, también en la provincia de Teruel, resultó herido un motorista tras sufrir un accidente de circulación en la CV-363. En esta ocasión el siniestro tuvo lugar en el término municipal de Arcos de Salinas. Sobre las 17.30 horas este motorista chocó frontalmente con un todoterreno en el punto kilométrico 4,5 de esta vía estrecha que atraviesa la comarca de Gúdar-Javalambre.

El motorista resultó herido de gravedad y fue evacuado en helicóptero hasta el hospital La Fe de Valencia al tratarse del centro hospitalario más cercano al lugar de los hechos.