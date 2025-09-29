Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso

Casi ocho años han tenido que transcurrir para que los familiares de Víctor Romero y Víctor Caballero, los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso en un paraje de Andorra conocido como Mas del Zumino, hayan visto reconocido su derecho a ser indemnizados por los daños morales que dejó el reguero de sangre de este paramilitar serbio. Así lo acaba de resolver la Audiencia Nacional al ordenar al Ministerio del Interior a indemnizar con 560.000 euros a la viuda de Caballero (300.000 euros) y a los padres y hermanos de Romero (260.000 euros), según recoge la sentencia que en los últimos días ha firmado la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras estimar el recurso interpuesto por el abogado Mariano Tafalla.

Los magistrados sustentan el fallo en la aplicación del principio de indemnidad, "una garantía fundamental para el servidor público", una vez que Norbert Feher se declaró insolvente. "El resarcimiento por la propia Administración resulta ajeno a la responsabilidad patrimonial. De la relación de servicio que le une con los miembros del Cuerpo de Policía se deriva que, en caso de insolvencia del condenado, deba asegurárselo al agente a fin de restituirse en la posición en que se encontraba antes de ser lesionado", recoge la sentencia. "La normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos, siendo aplicable el principio de indemnidad en interpretación jurisdiccional para incluir la indemnización declarada en sentencia penal por el asesinato de los guardias civiles ocurridos en acto de servicio", prosigue.

Una sentencia histórica

O lo que es lo mismo: a cualquier guardia civil o policía nacional siempre le debe indemnizar el Estado en el caso de que su agresor se declare insolvente. Pero como Romero y Caballero fueron asesinados la tarde del 14 de diciembre de 2017, esa indemnización le corresponde a sus herederos. Hasta el momento, de hecho, solo constaban sentencias en las que estas indemnizaciones las cobraban las víctimas, pues no se había dado el caso de que los agentes hubieran fallecido.

Manifestación contra el triple asesinato que perpetró Igor el Ruso en Andorra en diciembre de 2017. / EL PERIÓDICO

"Es un momento dulce porque los familiares ven reconocido por primera vez el dolor moral, pero la parte agria también existe porque no se puede estar reivindicando ese daño moral durante ocho años", ha explicado en declaraciones a este diario el abogado Mariano Tafalla. "Espero que las familias puedan pasar página y espero que ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Guardia Civil recurran la sentencia, que es amplia en jurisprudencia porque lo que resulte de este procedimiento marcará jurisprudencia precisamente", ha apostillado Tafalla en alusión al periodo de 30 días en los que se puede interponer el recurso de casación.

En cualquier caso la Audiencia Nacional ha resuelto una cuestión que el 20 de noviembre de 2024 desestimó el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11. Contra este pronunciamiento desfavorable interpusieron recurso de apelación los familiares de Romero y Caballero, quienes ahora ven cómo la Justicia les ha concedido lo que tantos años llevan luchando: el honor.