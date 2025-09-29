Un joven huye de la Guardia Civil tras ser 'cazado' a 139 km/h en una zona de 50 en Zaragoza

El Equipo de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza ha llevado a cabo la investigación de un varón de 21 años como supuesto autor de un delito contra la Seguridad vial por exceso de velocidad al casi triplicar el límite establecido en una carretera de Zaragoza.

El día 01 de mayo del presente año, agentes del Subsector de Tráfico de Zaragoza, mientras se encontraban realizando un control rutinario de velocidad, en el Camino de Bárboles, en el tramo que transcurre entre el Aeropuerto y Garrapinillos, detectaron a un turismo el cual circulaba a una velocidad de 139 km/h en un tramo limitado a 50 km/h.

Los agentes no pudieron dar el alto e identificar al conductor, debido a que este se fugó por un acceso a las urbanizaciones cercanas, momento en el que iniciaron las indagaciones necesarias para localizar al autor de los hechos.

La investigación finalizó el pasado 24 de septiembre cuando el Equipo de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza, procedieron a la investigación de un varón de 21 años de edad, residente en Zaragoza.

Al tratarse de una diferencia de velocidad constitutiva de delito, se instruyeron las pertinentes diligencias, poniendo a disposición del juzgado de instrucción al presunto autor de los hechos como supuesto autor de un delito contra la Seguridad vial por exceso de velocidad.

Es necesario recordar que la velocidad inadecuada es uno de los principales factores concurrentes en los siniestros viales, especialmente, en aquellos con víctimas mortales, y es que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste. Por este motivo, los efectivos de la Agrupación de Tráfico de Zaragoza realizan su labor con la finalidad de establecer responsabilidades en conductas tan peligrosas como la descrita, con el fin de atajarlas antes de que éstas se conviertan en siniestros viales. Para ello, redoblan sus esfuerzos para que ninguna de estas conductas quede impune.