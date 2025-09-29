Un maltratador afronta seis años de cárcel por lanzar aceite hirviendo a su ex en Zaragoza
El acusado quebrantó la orden de alejamiento para agredir a su exmujer y sus tres hijos
Una sentencia firme le impedía a Toqueer A. acercarse al domicilio de su exmujer en la avenida Madrid de Zaragoza. Pero para pedirle que retirara una denuncia por malos tratos no dudó el pakistaní en incumplir esta prohibición. Luego le arrebató el teléfono a su exmujer para asegurarse de que no llamaría a la Policía. Entonces comenzó a golpearla y ató de pies y manos a sus tres hijos. En esta vivienda permaneció hasta un mes, desde el 5 de agosto hasta el 2 de septiembre de 2022, un periodo de tiempo en el que incluso lanzó aceite hirviendo a su mujer en el transcurso de otra discusión. Y por estos hechos solicita el ministerio fiscal la imposición de penas que en su conjunto suman seis años de cárcel.
Así se desprende del escrito de acusación formulado por la Fiscalía de cara al juicio que se celebrará el próximo 20 de octubre a las 10.00 horas ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. En total son tres años de cárcel por tres delitos de maltrato, dos años de cárcel por dos delitos de lesiones y un año de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena. Y como indemnización se ha establecido el pago de 600 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2.
Atados de pies y manos
Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, el agresor y su víctima estuvieron casados durante 14 años. Los hechos tuvieron lugar el 5 de agosto de 2022. "Cuando los hijos menores trataban de defender a su madre, el acusado los golpeó también. El acusado para control y amedrentar a los hijos menores llegó a atarles los pies y la manos", sostiene este documento sobre la agresión de Toqueer A., defendido por la abogada Carmen Sánchez Herrero.
"Durante el curso de otra discusión que se produjo en la cocina del domicilio familiar, cogió una sartén que estaba en el fuego con el aceite caliente y se la arrojó en la cara y en el pecho de la mujer", prosigue. Tanto es así que el informe médico forense refleja que la víctima sufrió una quemadura de 1-2º grado en el párpado del ojo derecho y en la mejilla según se hace constar en el escrito de acusación.
En el momento de la agresión este pakistaní tenía prohibido acercarse a su familia. Y es que el Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza ya le impuso una orden de alejamiento de 200 metros por un delito de amenazas en el ámbito familiar. Se trata de una medida cuya vigencia comenzaba el 15 de junio de 2021 y finalizaba el 14 de junio de 2023.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)
