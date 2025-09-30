El indigente fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave

Quienes conocían al joven indigente que ayer murió en Zaragoza aseguraron que este gambiano de 20 años nunca buscaba ayuda en comedores sociales ni tampoco en albergues. Pero su decisión no respondía a su animadversión al código de convivencia de estos centros, tal y como sucede en algunas ocasiones. El motivo lo conoció ayer la Brigada de Extranjería al tener entre sus manos una orden de expulsión por la comisión de un delito grave. Por eso el fallecido no quería visitar este tipo de instalaciones, para evitar que se le identificara desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y que de esta forma se tramitara su expulsión de España.

Así lo han confirmado diversas fuentes consultadas por este diario tras el deceso del que se tuvo conocimiento en torno a las 11.30 horas de este lunes 28 de septiembre. Entonces una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana y otra de Policía Científica comprobaron que este veinteañero yacía muerto en los porches de un edificio de la avenida César Augusto, en el número 29, donde pernoctaba desde hacía "casi un año".

Una muerte natural

Desde allí fue trasladado su cadáver hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde el informe preliminar de autopsia reveló que se trataba de una muerte natural. Murió allí, en un emplazamiento con cartones en el que se pudo ver alguna que otra lata de cerveza, ropa de abrigo y algo de comida. Son unos datos, unidos a los de su orden de expulsión, que ya constan en la mesa del titular del Juzgado de Instrucción número 8 al encontrarse este lunes en funciones de guardia.

Quienes conocían al fallecido explicaron a este diario que dormía allí "muy discretamente" desde hacía "casi un año", "el invierno pasado que fue tan crudo ya durmió aquí" según precisaron estas mismas fuentes. "Alguna vez le hemos dado ropa de abrigo, le bajábamos colchas, hace poco le regalé unas zapatillas de deporte, el viernes le dejaron una hamburguesa con los cubiertos...", señalaron los vecinos.